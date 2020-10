El actor, ganador del Oscar por su actuación en Guasón, tiene más de 30 años de trayectoria y unos cuantos personajes memorables que dejaron su sello en la historia del séptimo arte Fuente: EFE

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 28 de octubre de 2020 • 13:51

Este 28 de octubre, el notable actor Joaquin Phoenix cumple 46 años. A lo largo de su prolífica carrera artística, el intérprete de Guasón dejó una lista de roles memorables. Aquí se repasan algunos de ellos, que dan cuenta de su versatilidad interpretativa y de su enorme talento a la hora de componer sus personajes.

El actor, nacido en San Juan de Puerto Rico, en 1974, lleva más de 30 años dedicado a la actuación y fue ganador de un Oscar -estuvo cuatro veces nominado-, dos Globos de Oro y un Grammy. En lo que respecta a su vida privada, este año Phoenix fue padre por primera vez junto a su pareja Rooney Mara. Al bebé le pusieron River,en homenaje al hermano mayor de Joaquin, otro talentosísimo intérprete que murió muy joven.

Es imposible mencionar a Joaquin Phoenix y no remitirse a su descomunal interpretación del Guasón, que le valió un Oscar a mejor actor en 2020 Fuente: LA NACION - Crédito: GROSBY GROUP

Estas son solo algunas de las películas -siempre habrá omisiones injustas- donde Joaquin Phoenix dejó el sello de su talento componiendo, siempre con profundidad y sutileza, los siguientes personajes, según un listado que armó el sitio mexicano de espectáculos uno.tv.

Jimmy Emmet en To Die For (Todo por un sueño), de Gus Van Sant

Trailer de Todo por un sueño.- Fuente: YouTube 02:16

Video

En esta película de 1995, dirigida por Gus Van Sant, un joven Phoenix interpreta a un muchacho ingenuo que se deja seducir por la periodista del clima con ansias de estrellato que encarna Nicole Kidman, una mujer que lo utiliza y manipula para conseguir sus oscuras metas.

Leonard Kraditor en Two Lovers (Los amantes), de James Gray

Trailer de Los amantes 01:57

Video

Como actor fetiche del director James Gray, Phoenix participó en cuatro de sus siete filmes, pero quizás su actuación más deslumbrante junto a este cineasta ha sido la que llevó adelante cuando se puso en la piel de Leonard Kraditor en Los amantes.Se trata de un joven con algunos problemas psicológicos que se ve envuelto en un triángulo amoroso por presión de su familia.

Freddie Quell en The Master de Paul Thomas Anderson

Trailer de The Master 01:10

Video

Phoenix interpreta, en este filme de 2012, a un veterano de la Segunda Guerra Mundial que es alcohólico, está obsesionado con el sexo y sufre un trastorno por estrés postraumático, que se esfuerza por integrarse a una sociedad que no termina de entender y que finalmente encuentra su lugar al enrolarse en una secta. Un personaje con la complejidad psicológica necesaria para que fluya todo el talento interpretativo de Phoenix, algo que le valió una nominación al Oscar.

Joaquin Phoenix en I'm Still Here de Casey Affleck

railer de I'm Still Here 00:59

Video

Un papel diferente a los demás, ya que en esta película de 2010, que es un falso documental, Joaquin Phoenix debe interpretar a Joaquin Phoenix, es decir, a sí mismo, luego de anunciar su retiro de la actuación para dedicarse a cantar hip-hop.

Para la grabación de este filme cada vez que el actor aparecía en público, se mostraba huraño y poco sociable a la vez que Cassey Affleck, el director de este producto, además de ser su cuñado, estaba siempre con una cámara para captar lo que le pasaba al personaje.

Johnny Cash en Walk the Line (Johnny y June: pasión y locura) de James Mangold

Trailer Johnny and June: pasión y locura.- FUente: YouTube 01:41

Video

El primer gran personaje protagónico de Phoenix llegó con la biografía cinematográfica del cantautor de música country Johnny Cash. Tanto él como su compañera de reparto, Reese Witherspoon, que encarna a June Carter, realizaron interpretaciones excelsas que quedaron en la historia grane del cine.

Arthur Fleck en "Joker" de Todd Phillips

Trailer de Joker 02:33

Video

¿Qué decir de esta interpretación magistral de Joaquin Phoenix como el atormentado Arthur Fleck que se convierte en el malvado y perverso Guasón? Este papel, como no podía ser de otra forma, llevó al actor a ganar su primer Oscar como mejor actor, además de confirmarlo como uno de los actores más relevantes de los últimos tiempos.

Como siempre ocurre en este tipo de selecciones arbitrarias de un intérprete con una trayectoria tan larga, algunas de sus interpretaciones quedaron fuera de este listado.

Phoenix fue Cómodo, una malvada autoridad romana en los tiempos del imperio, en el filme Gladiador, del año 2000 Crédito: IMDB

Entre lo que no se incluyó aquí se puede mencionar al malvado Cómodo, el resentido villano que Phoenix interpretó en el film histórico Gladiador (2000) de Ridley Scott; o su sensible y vulnerable Theodore, el protagonista que se enamora de una especie de mujer bot en el filme Her (2013), de Spike Jonze.