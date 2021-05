Jony Viale: “Este es el momento más dramático de la historia argentina”

Hace apenas unas horas se difundió un spot del Gobierno donde se festejó la llegada de 10 millones de dosis de vacunas a la Argentina desde el comienzo de la pandemia. Mientras que eso recorría las redes y canales de televisión, el presidente Alberto Fernández prolongó las restricciones hasta el día 21 de mayo inclusive.

En ese sentido, Jonatan Viale abrió su editorial hablando de las nuevas medidas y repasando la actitud de “festejo” ante las 10 millones de dosis. “Acá les dijimos: las restricciones llegaron para quedarse, no son tres semanas, vamos al mismo esquema del año pasado”, sentenció el periodista. Y señaló: “Y Cristina... ¿está un poquito borrada, ¿no?”.

Luego, hizo un repaso de las medidas anunciadas para el AMBA y remarcó que el gobernador Axel Kicillof “está enfurecido porque cree que las decisiones son tibias”. “¿Qué quería hacer Kicillof? Lo que dijo Sergio Berni ¿Por qué el presidente decidió no ir a Fase 1? Primero, para no cometer otra vez el mismo error del año pasado que es gastar la bala de plata antes de tiempo. Además, se verifica una pequeña baja en la curva de contagios”, advirtió.

Jonatan Viale, muy crítico con el gobierno

Conforme fue avanzando en su editorial, nuevamente se refirió al festejo por la llegada de las nuevas dosis y la presencia de Alberto Fernández en el aeropuerto. “¿A quién le ganamos? ¿Salimos campeones de qué? Falta vacunar con ambas dosis al 97,96% de la población y con una dosis al 85%”, explicó. “Según el INDEC en la Argentina hay 19,4 millones de pobres, tres millones de personas cayeron en la pobreza en el último año ¿Qué festejamos? ¿Qué celebramos?”, sentenció.

“A ver si lo entendemos, este es el momento más dramático de la historia argentina. Estamos en el medio de la peor crisis sanitaria y la peor crisis económica que alguna vez haya tenido la historia argentina”, agregó. Tras decir que en la sociedad hay un sentimiento generalizado de la angustia recordó un episodio del año 2013 donde hubo una “desconexión de la realidad”.

“Ese día y esa noche, había saqueos en todo el país ¿Qué hacía la presidenta? Mientras explotaba el país, bailaba con Moria Casán, Sofía Gala, Flor de la V, con Marilina Ross. A propósito de Cristina... Está un poquito borrada ¿no? Igual que Cromañón, La Plata, Once. La expresidenta desaparece en los peores momentos”, reflexionó. “Ojalá entiendan que no hay nada para festejar. No es momento de tribunear, sí es momento de gobernar”, completo Jonatan Viale su editorial.

LA NACION