El crítico comentario de Eduardo Feinmann sobre el Presidente en Ezeiza: “La distancia, bien gracias”

En su programa El noticiero de LN+, Eduardo Feinmann relató en vivo la llegada del presidente Alberto Fernández al aeropuerto de Ezeiza para recibir un millón de vacunas de Sinopharm contra el coronavirus. El periodista tildó el evento como algo “patético” por la importancia exagerada que se le daba a la llegada de de las vacunas y realizó una serie de irónicos comentarios sobre lo que veía. “¿Está la azafata que llora?”, preguntó en un momento y señaló la falta de protocolos: “La distancia... bien gracias, ¿no?”.

“Gran despliegue del Presidente y ministros recibiendo un millón de vacunas. Ay, ay, ay”, arrancó Feinmann sus comentarios, mientras la pantalla partida mostraba la pista del aeropuerto de Ezeiza y la llegada del avión de Aerolíneas Argentinas con el cargamento de vacunas.

Feinmann, irónico con la presencia de Fernández en Ezeiza: "¿Está la azafata que llora?"

Mientras esperaban la llegada del helicóptero presidencial a la pista de Ezeiza y conversaba con el periodista Diego Lewen, que se encontraba en el aeropuerto, Feinmann preguntó: “¿Está la azafata que llora o no? ¿En este vuelo no?”. Así, hacía referencia a la tripulante de Aerolíneas que se emocionó en el primer vuelo que traía vacunas Sputnik desde Moscú. “Falta el relato de Víctor Hugo, la azafata que llora y estamos todos”, agregó con ironía.

“Me parece demasiado. Por ahí, hay cosas que me parecen medio payasescas, pero por ahí, para el relato kirchnerista por ahí les sirve”, agregó en otro momento de la emisión el conductor de El Noticiero de LN+, mientras la pantalla continuaba partida con las imágenes de Ezeiza.

El presidente Alberto Fernández fue a recibir las vacunas a Ezeiza.

“Hay gente que me dice: ‘Me estás jodiendo que el Presidente fue a recibir las vacunas’. No, no te estoy jodiendo, te estoy mostrando. Parece mentira. La gente no lo puede creer. Medio gabinete yendo a buscar las vacunas”, agregó, mientras el mandatario se acercaba al avión con el cargamento proveniente de Beijing, China.

“Lo único que quiere la gente es que la vacuna esté en el brazo de ella”, dijo Feinmann, que luego agregó, en referencia a los funcionarios en Ezeiza: “La distancia, bien gracias, ¿No?”.

En otra parte de la emisión, el conductor de LN+ leyó un mensaje del periodista afincado en Brasil y corresponsal del programa, Gustavo Sergé, que le decía: “Hace media hora llegaron un millón de vacunas a Brasil, y no fue ni el loro a buscarlas”.

“Acá, en cambio, el Presidente aplaude -dijo, y consultó, otra vez con mordacidad al ver a Fernández que conversaba con gente en Ezeiza- ¿Qué le están mostrando, el aeropuerto?”.

Visiblemente molesto por la situación que veía a pantalla partida, Feinmann continuó haciendo comentarios ácidos sobre el evento, y en otro momento señaló: “Esto parece Costa Pobre”, en referencia al famoso sketch de Alberto Olmedo en el que el cómico representaba a un dictador de un país “bananero”.

“No es momento para hacer este tipo de payasadas, en plena segunda ola, con cantidad de muertos, de contagiados, con gente que está sufriendo y gente que da vueltas media hora en una ambulancia para conseguir una cama”, sostuvo luego.

“Es patético, de cuarta, de décima”, repitió el conductor de El Noticiero de LN+ cuando saludó a Jonatan Viale, en la previa del tradicional pase, y concluyó con la pregunta: “¿Te imaginás a (Angela) Merkel o a (Joe) Biden yendo al aeropuerto a buscar un millón de vacunas?”.

