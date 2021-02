Jorge Lanata opinó sobre el escándalo de las vacunas VIP: “Era obvio que esto iba a pasar”

Jorge Lanata se expresó sobre la vacunación VIP y definió lo ocurrido con dos títulos posibles: “Ídolo con pies de barro o Very Important Peronist”. Así caracterizó al escándalo que derivó en que el presidente Alberto Fernández le pidiera la renuncia a Ginés González García, luego de que trascendiera que Horacio Verbitsky y otras personas se habrían aplicado la vacuna por tener una relación cercana con el exministro de Salud.

Durante su análisis en su columna de Telenoche, Lanata sostuvo que era esperable que sucediera una situación como la de este viernes. “Las redes arden desde hoy a la tarde y la opinión pública también con este tema, y hay dos cosas que son distintas, pero están vinculadas: por un lado, Verbitsky, y por el otro lado el vacunatorio VIP. El mismo Gobierno que hoy busca la impunidad en otras áreas como en la causa de los cuadernos o en la obra pública, ¿por qué iba a ser distinto con las vacunas? Porque no juegan con la vida, podría uno pensar. Por ejemplo, (Julio) De Vido dice que es un preso político, pero él es responsable por las 52 muertes de la tragedia de Once. Esa diferencia tampoco es una diferencia”, afirmó.

“Era obvio que esto iba a pasar. ¿Saben por qué? Porque no volvieron distintos, son iguales. ¿Por qué si un intendente sigue afanando, por qué no va a vacunar a la suegra, la hermana o a los primos? Si total nadie le dice nada”, apuntó.

La dura columna de Jorge Lanata tras el escándalo con las vacunas VIP - Fuente: eltrece

Después se expresó respecto de las fotos que trascendieron de un grupo de chicas que pertenecerían a La Cámpora y que se están aplicando la vacuna. “Hoy veía en las redes sociales que hay chicas de La Cámpora haciendo la ‘V’ en el momento en que se vacunan. Háganse cargo de su gente y díganle que no hagan esas cosas. Ordénenla”, expresó.

“Lo peor de todo para el Gobierno no fue la vacunación VIP, sino que trascendió y se transformó en un escándalo. La vacunación VIP existe hace meses, como mínimo hace semanas, pero ahora trascendió entonces se produce en un escándalo”, agregó.

Por otra parte, se refirió a los motivos por los cuales Verbitsky habría hecho pública su experiencia. “¿Por qué Verbitsky lo contó con tanto desparpajo? Los más paranoicos creen que esto se trató de una operación, la propia historia de Verbitsky vuelve verosímil algo así. Pero a lo mejor no fue una operación. Yo trabajé con Verbitsky y lo conozco hace más de 30 años. Verbitsky nunca pensó como un periodista, él piensa como un político. Esas extensas notas que actualmente hace en su página web no son más que una versión remixada de lo que era el boletín de la orga en los años 70″.

Jorge Lanata sostuvo que esperó que Verbitsky renunciara a CELS, pero en cambio solo sacaron un comunicado donde decían que esto es "una vergüenza" Maxie Amena / LA NACION - Archivo

Además, señaló que el escándalo fue tal que hasta el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales), organismo dirigido por Verbitsky, tuvo que sacar un comunicado. “Yo seguí leyendo hasta el final porque esperaba que dijeran: ‘Yo pedí la renuncia’, pero no lo dijeron. Entiendo la vergüenza del CELS, pero no entiendo tanto por qué su vergüenza no llega a alguien en particular”, apuntó.

“Lo que pasó esta tarde fue tan loco que Roberto Navarro invocó razones morales para echar a Verbitksy de la radio El Destape. Navarro y razones morales, que yo siempre pensé que eran dos cosas que nunca se iban a juntar”, sintetizó.

LA NACION