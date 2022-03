Francisco Benítez, el ganador de La Voz Argentina, alertó sobre una posible estafa: “Denuncien por favor”

Francisco Benítez vive un gran presente profesional luego de que se consagró campeón de La Voz Argentina (Telefe). La fama y la popularidad irrumpieron en la vida del joven cordobés de 22 años de manera inmediata. Pero, entre recitales y novedades en el mundo de la música, le tocó también enfrentar una desagradable situación vinculada a una posible estafa que circula por las redes sociales. Por este motivo, le pidió ayuda a sus seguidores para que denuncien el hecho.

“Cuenta falsa. Denuncien por favor, publican nuestros trabajos”, escribió el cantante en el posteo que compartió en sus redes sociales. Según dejó ver, se trataría del artilugio de una empresa que ofrece el servicio de construcción de piletas en las redes sociales, pero comparte fotos que no les pertenecerían. De esta forma, si se comprueba que su contenido es falso, podría ser inhabilitada. Por este motivo, el apoyo de sus fans sería de gran ayuda para Francisco.

La publicación de Francisco (Foto Instagram @franciscobenitez19)

Las palabras del artista generaron gran preocupación entre los casi 600 mil seguidores que tiene en la red social. Sin embargo, la empresa propietaria de las fotos originales no es de él sino una firma que participó en la sorpresa que le hizo recientemente un amigo. Semanas atrás, Francisco compartió un video en el que se ve su reacción al descubrir la piscina que le regalaron para su nueva casa.

La sorpresa a Francisco Benítez

No es la primera vez que alguien le hace un importante regalo hacia el joven de 22 años. Luego de consagrarse campeón del reality, Belu Lucius decidió ayudarlo a que cumpliera su sueño de tener su hogar propio a pocos días de la llegada de su primer hijo. Por este motivo, la influencer le regaló una casa prefabricada que fue instalada en el terreno del que es propietario en la localidad cordobesa de Colonia Tirolesa.

Francisco ganó el reality y su vida cambió para siempre (Foto Instagram @franciscobenitez19)

Luego de ganar el concurso de canto y ser dueño de un techo propio, los sueños no terminaron para Benítez sino que su camino en la música recién comienza. Actualmente, forma parte de los artistas que realizan giras por todo el territorio nacional para participar en las festividades tradicionales de cada provincia. Allí comparte escenario con artistas de la talla de Abel Pintos, Soledad Pastorutti y Nahuel Pennisi, entre otros, lo que significa un verdadero sueño para el joven.

La reflexión del cantante (Foto Instagram @franciscobenitez19)

Con el gran giro en su vida, agradece cada momento que vive y el haber podido formar parte del mundo de la música. En este sentido, alienta a sus seguidores a luchar por cumplir sus metas. “Es de no creer todo lo que pasa, soñás toda la vida con estos momentos así y pensás que son inalcanzables los sueños. Hoy me doy cuenta que no es así. Si te arriesgás un poco, tan solo un poco, vas a ver lo que hay del otro lado. Nunca dejen de soñar y nunca dejen de perseguir sus sueños”, escribió en sus redes sociales al ser elegido como “Personaje del año” por una reconocida revista local.