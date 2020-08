Jorge Rial disparó una polémica frase sobre el feminismo

Desde hace un tiempo atrás, el programa que conduce Jorge Rial abrió su espacio a debates vinculados con temas de violencia de género, feminismo y legalización del aborto, incluso el conductor de Intrusos se autodenominó como "un machista en recuperación". Sin embargo, uno de los últimos dichos de Rial despertó una fuerte polémica.

Durante la emisión de ayer de Intrusos (AméricaTV), el conductormanifestó su indignación por una denuncia presentada ante el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) por la sección "Famosos con caras de viejas". Sobre ese espacio, la diputada Gabriela Cerruti escribió un fulminante tweet: "¿Dónde está el feminismo de Rial? ¿O solo vale para las mujeres jóvenes? #BastaDeEdadismo".

Ante esa situación, el conductor contó que habló con Victoria Donda, la titular del Inadi porque le preocupaba la acusación hacia el programa. "Estamos entrando en una locura y poniéndole un cinturón a la manera de expresarnos. Le hacemos cada día un agujerito más a un cinturón", dijo.

Luego, Rial sostuvo que "si querés hablar, tenes que pensar 10 veces y ver si es hombre, mujer, trans, negro, blanco, gordo o flaco, para no joder a nadie. Va a llegar un momento en el que no vamos a tener de qué hablar".

"Acá se empezó la joda de envejecer como una señora. En algo tienen razón: hoy la expectativa de vida es más grande, se alargó por suerte. Tengo 58 años, ¿de qué vejez voy a hablar? Yo también lo soy, estoy entrando, aunque me siento joven. Pido disculpas si ofendimos a alguien", siguió el periodista.

Sin embargo, después avanzó sobre la cuestión del feminismo y el conductor de Intrusos opinó: "Yo no soy feminista. Feministas son ustedes. No soy yo. Cometí un error, que pagué carísimo, en darle espacio al feminismo en este programa. Acá tuvieron el lugar, acá se armó, estuvieron las voces, pero eso no me convierte en feminista porque yo no lo puedo ser",

Rial también recordó que anteriormente se había autodenominado "un machista en recuperación" y aseveró: "Sigo en recuperación. Cuesta mucho. No me dieron el alta todavía y no sé si me van a dar alta porque soy viejo. Tengo 58 años y vengo de otra sociedad".

"Les di el espacio, hice todo. La verdad es que no soy feminista, feministas son las chicas que forman el movimiento feminista. Nosotros lo que hacemos es acompañarlas y de lejos porque ni siquiera quiero que se enojen", sostuvo.