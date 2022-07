Jorgelina Aruzzi reveló el problema que atravesó al colocarse bótox: “No me quedó bien”

La espontaneidad y el humor son dos características que acompañan siempre a Jorgelina Aruzzi. Esto se ve reflejado tanto en sus diversos trabajos como actriz, así como también cuando está fuera de sus papeles. Este fue el caso del jueves por la noche, durante una entrevista, cuando luego de hablar de varios temas, con mucha naturalidad reveló que se colocó bótox en su rostro. Pero contrario a lo esperado, el resultado no fue como lo imaginó y tuvo que atravesar un periodo de tiempo con un particular detalle en su cara.

“No me quedó bien. Me hizo mucha cara de mala”, contó Jorgelina Aruzzi ante la pregunta de Germán Paolosky en No es tan tarde (Telefe), sobre si se había realizado un retoque estético con la utilización de bótox. Por lo general, se trata de un procedimiento ambulatorio en el que se coloca este producto para las líneas de expresión del rostro y darle un aspecto natural a la piel, entre otros tantos usos estéticos.

Jorgelina

Son muchas las famosas que utilizan este procedimiento para cambiar su aspecto físico y aunque gran cantidad de personas lo recomiendan, la actriz no tuvo una buena experiencia al colocárselo. Ya que el resultado si fue un cambio, pero no el que imaginó. Además de atravesar una transformación en la expresión natural, tuvo un defectuoso efecto: una ceja le quedo más arriba que la otra, lo que generaba una asimetría en toda la cara y se vio frente a un problema, que en su caso tuvo una corta duración, debido a que el efecto del producto se fue.

Este episodio del pasado, ahora le causa risa ya que al cabo de unos meses el efecto se disipa por el rostro que vuelve a tener su aspecto anterior. Si se quiere, se debe volver a colocar, lo que por supuesto, por su experiencia, Jorgelina no realizó y descarta volver a hacer.

Sin embargo, expresó un deseo: “Yo no sé cómo no inventan el balde que uno meta la cabeza y salís espléndida”.

Jorgelina Aruzzi Gentileza Telefe.

Acto seguido, el conductor le propuso un juego que suele hacer en el ciclo, que es visualizarse con un filtro web, que simula un cambio de rostro si se sometiera a cirugías estéticas con un resultado muy exagerado. La actriz accedió y se mostró con voluminosos labios y pómulos de gran medida, que cambiaba totalmente la fisonomía de su imagen, devolviéndole un rostro totalmente distinto al de ella, lo que le causó mucha gracia.

En primera instancia, remarcó que no le parecía lindo este tipo de rostros que se consiguen mediante cirugías o retoques estéticos. Además, señaló que por lo general esta apariencia no es compatible con los trabajos que ella lleva a cabo.“Hay gente a la que le gusta eso, hay que decirlo. El límite es el almohadón, cálculo”, aseguró sobre las elecciones de los demás, pero dejó en claro que en su caso cuando se cambia rotundamente la imagen del rostro no es algo de su agrado.