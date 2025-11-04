La gala de este lunes en MasterChef Celebrity (Telefe) propuso un desafío centrado en los recuerdos de la infancia de los concursantes. Los participantes debieron preparar platos que los conectaran con su pasado, en una jornada que finalizó con una deliberación especial por parte del jurado sobre la entrega del delantal negro. La conductora Wanda Nara, junto a los chefs, anticipó una noche de sentimientos a flor de piel.

Quién tuvo delantal negro en Masterchef ayer

Al final de la emisión, los especialistas evaluaron el desempeño general de los concursantes luego de una deliberación cargada de suspenso. El jurado tomó una determinación poco frecuente en la competencia: nadie recibió el delantal negro en la gala de este lunes. Los chefs consideraron que ninguno de los participantes merecía la sanción, lo que marcó un cierre sin un nominado directo para la eliminación.

Los chefs consideraron que ningún participante merecía recibir el delantal negro en la gala de este lunes Adrian Diaz Bernini - Gentileza Telefé

Cuál fue la consigna de la noche en MasterChef Celebrity

El desafío principal de la noche comenzó cuando los 10 famosos presentes levantaron las cajas misteriosas de sus estaciones. Debajo encontraron un papel con la frase: “válido para disfrutar de un viaje al pasado”. Germán Martitegui explicó la consigna. “Hoy van a tener que hacernos vivir sus recuerdos, a través de un plato”, señaló el chef.

Los concursantes que participaron en la velada fueron Miguel Ángel Rodríguez, Ían Lucas, Julia Calvo, Marley, Marixa Bali, Agustín “Cachete” Sierra, Evangelina Anderson, Luck Ra, el “Turco” Husaín y Susana Roccasalvo.

La propuesta movilizó profundamente a todos en el estudio. La propia conductora, Wanda Nara, se quebró al recordar a su abuela. “En mi casa cocinaba siempre mi abuela, la mamá de mi mamá, y hacía dos tortas. La torta de manzana que hago yo, que no me sale como la de ella, y la otra era una pastafrola, que nunca le pudo pasar la receta a nadie”, relató entre lágrimas. Los tres jurados se acercaron para contenerla.

La conductora se emocionó al recordar la pastafrola que cocinaba su abuela, un sabor que nunca pudo volver a encontrar

Quiénes ganaron las medallas de la noche

A pesar de la ausencia de un delantal negro, el jurado sí premió a los dos mejores desempeños de la jornada. Agustín “Cachete” Sierra, con sus sorrentinos rellenos con panceta en honor a su abuela, fue el ganador de la medalla dorada. Por su parte, el exfutbolista Claudio “Turco” Husaín recibió la medalla plateada por su milanesa de cuadril a caballo, un plato que su madre preparaba para su padre.

Agustín “Cachete” Sierra ganó la medalla dorada por sus sorrentinos en honor a su abuela

Los platos y las historias más conmovedoras

Las presentaciones de los platos estuvieron cargadas de relatos personales y familiares. Marixa Balli preparó unos tagliatelle con salsa de cebolla, una receta de su padre. “La cocina tiene algo de melancolía, y a veces los platos te traen a lo que es la familia que uno tanto anhela. Y cuando los eslabones se van yendo... primero mi padre, después matan a mi hermano”, expresó la participante. Damián Betular elogió su preparación. “Sentite orgullosa, te quedó excelente”, afirmó.

Luck Ra, reemplazo temporal de La Joaqui, presentó una milanesa de solomillo napolitana con un concepto particular. Su plato, titulado “Comé vos, yo ya estoy llena”, consistía en dos vajillas con la misma comida, pero una con una porción más pequeña y sin salsa. “Un padre y una madre, lo dejan todo. Por eso hice estos dos platos. Por más que sean dos platos, uno más lleno y uno más vacío, están los dos llenos de amor”, explicó el cantante. Un Donato de Santis conmovido calificó la creación como un “plato sanador”.

Evangelina Anderson también se emocionó durante la jornada

Ían Lucas también compartió una historia personal con su milanesa de carne con salsa de verdeo. “En ningún programa hablé de mi infancia, no me gusta y lo tengo bloqueado. Y esto es algo de las cosas lindas que me acuerdo, elegí ese plato por mi abuela”, comentó. El joven cocinó esa receta durante años para su hermano menor. Martitegui le respondió: “No hay nada más fuerte que haberle cocinado a tu hermano durante años”.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.