Este martes 4 de noviembre ya está disponible El Regreso, el nuevo disco de Tan Biónica. Esta fecha no es casual, puesto que tiene un fuerte significado para la banda liderada por Santiago “Chano” Moreno Charpentier.

La portada del nuevo álbum de Tan Biónica Dale Play

Tras ser la banda con más tickets vendidos en la Argentina durante 2023 con su gira La última noche mágica y reunir a más de medio millón de personas en su gira internacional con funciones sold out en River Plate y otros escenarios, El conjunto decidió sacar 10 canciones nuevas, que cuentan con colaboraciones con Airbag, Nicki Nicole y Andrés Calamaro. Se trata del primer trabajo de estudio en casi 10 años, cuando en 2016 se anunció su separación.

Qué significa 4 de noviembre para Tan Biónica

Esta fecha tiene un simbolismo importante para el conjunto de Chano, Bambi, Seby y Diega. No solo representa la vuelta de la banda, pero también hace referencia a uno de sus mayores éxitos: La melodía de Dios.

En esa canción lanzada en 2013, se escucha cantar a Chano Charpentier una metáfora de un momento muy triste en la vida del cantante de la banda: “Con vos es 4 de noviembre cada media hora/ Atrasaré las horas, horas, horas / Que algo te libre de las penas acompañadoras / Cuando te sientas sola, sola, sola”.

Tan Bionica - La Melodía De Dios

Durante mucho tiempo los seguidores no supieron qué es lo que en verdad quería decir el artista con su frase. Sin embargo, la metáfora fue develada en una entrevista de 2016 para el diario El País de Uruguay. “El 4 de noviembre yo venía despidiéndome de mi padre, que estaba muriendo, y de una novia que tenía. Estaba enfrentando esos dos duelos”, aseveró el cantante en esa ocasión. Luego explicó el significado de la letra: “Con el 4 de noviembre lo que quise decir es que la vida se repite a cada instante. Como en la película El día de la marmota, donde el tipo se despierta todos los días y es el mismo día. Yo me imaginaba algo parecido a eso”.

Para los fanáticos de Tan Biónica es un día muy especial en el que publican contenido, principalmente emotivo o romántico, en Instagram, X o Facebook para acompañar una jornada biónica que tiene un significado especial. En general, se suele dedicar con una historia o un posteo de redes sociales a un ser querido.

Chano habló de su nuevo disco

Tan Biónica es conocida por sus mensajes ocultos y profundos en su música. Chano aprovechó el videoclip de su nuevo single “El problema del amor” para homenajear a su amigo, el periodista Jorge Lanata, quien murió el año pasado. En la grabación, se puede ver al artista con un bastón mientras mira al cielo.

Al ser consultado por sus seguidores por este gesto en X, el cantante explicó que la canción explora las conexiones entre la matemática, la música y el amor. “Pensaba que la matemática, la música y el amor tienen casi todo en común. Bambi me mandó la música y empecé a soñar. Y el bastón es un homenaje a un amigo que perdí el año pasado”, sostuvo.

El listado de canciones del nuevo álbum de Tan Biónica

El listado de canciones del nuevo álbum de Tan Biónica, que sale este marte s4 de noviembre Instagram