Reina Reech aclaró quién es el verdadero padre de su hija, Juana Repetto

Reina Reech se refirió al mito que afirma que Ricardo Darín podría ser el verdadero padre de Juana Repetto y a cómo esta versión infundada afectó su vida y la de su familia.

La artista dejó en claro que la actriz, de 33 años, es hija de Nicolás Repetto y aseguró que el único sostén de este rumor fue el parecido del color de los ojos de ambos.

“Nunca jamás le fue infiel a Nico”, afirmó la empresaria en declaraciones que citó la revista Pronto. Y aclaró: “El único parecido de ella (con Ricardo) es que tiene ojos celestes”.

Este rumor surgió hace más de dos décadas y se sostuvo por muchos años mientras su hija crecía en el seno de una familia mediática. Sostenía que Juana había nacido fruto de una infidelidad de Reina a Nicolás Repetto, y que el amante era su exnovio de la adolescencia Ricardo Darín.

En una entrevista con Jorge Rial, Nicolás Repetto también hizo mención al tema y contó: “Me enteré por Juanita. Ella me lo contó, me lo mostró y me dijo que en Internet había una página sobre el tema. ¡Qué horrible la gente que hace eso! No puedo creer que alguien le haga hacer dudar quién es su papá”.

Reina admitió que su hija también la confrontó a ella y le preguntó la verdad sobre su identidad. “Fue un momento de angustia, momento difícil, pero no porque hubiera dudas sino porque es un tema horrible de plantear. Lo hablamos los tres”, confió la abuela de Toribio y Belisario.

Reina Reech y Nicolás Repetto junto a Juana Repetto en el primer cumpleaños de su hijo Toribio Archivo

Cuando Juana conoció la versión de su mamá, se tomó el rumor con mucho humor y bromeó con el Chino Darín sobre su vínculo de “hermanos” de ojos azules. “El único parecido de ella es que tiene ojos celestes”, resaltó la bailarina.

La hija de Nicolás Repetto se refirió al tema en una entrevista con Ernestina Pais, donde contó que todos la cargaban con el tema del ADN. Y afirmó: “No tengo dudas de ser hija de quién soy. No soy hija de Ricardo Darín, pero es verdad que me parezco”.

En tanto, Ricardo Darín también había sido consultado por el tema y respondió con mucho humor: “Es cierto, es hija mía. Lo que no es cierto es que es hija de Reina. Es hija de otra señora que no puedo dar el nombre. La semana que viene se los digo”, señaló, aunque luego aclaró que era algo que ya había hablado con los protagonistas.

Reina Reech y Darín tuvieron una relación sentimental cuando la artista tenía 17 años. Luego, ella se enamoró de Nicolás Repetto y tuvo a su hija Juana a los 30. El domingo 20 de junio, la actriz los convirtió en abuelos por segunda vez: además de tener a Toribio, de cuatro años, fue mamá de Belisario, fruto de su relación con Sebastian Graviotto.

LA NACION