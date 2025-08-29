Cuántos hijos tiene Juana Repetto y de qué edad

La vida familiar de Juana Repetto ocupa de nuevo el centro de la escena pública tras un sorpresivo anuncio. La actriz e influencer reveló que espera su tercer hijo, una noticia que generó gran interés por la particular situación vincular que atraviesa. Este embarazo ocurre a solo cinco meses de su separación de Sebastián Graviotto.

¿Cuántos hijos tiene Juana Repetto?

Juana Repetto tiene dos hijos, Toribio y Belisario, y está embarazada de su tercer hijo, un varón. La actriz cursa el tercer mes de gestación, según contó la periodista Fernanda Iglesias en Puro Show (eltrece).

Juana Repetto tiene dos hijos, Toribio y Belisario, y espera un tercer varón Instagram @juanarepettook

Su primogénito, Toribio, nació en agosto de 2016 y actualmente tiene nueve años. Su segundo hijo, Belisario, llegó al mundo en junio de 2021 y tiene cuatro años. El padre de Belisario es su exesposo, el instructor de esquí Sebastián Graviotto.

Quién es el padre del tercer hijo de Juana Repetto

El padre del bebé que espera Juana Repetto es su exmarido, Sebastián Graviotto. La confirmación llegó por partida doble. Primero, la periodista Fernanda Iglesias lo adelantó en televisión. “Ayer me llegó la noticia de que Juana Repetto está embarazada de tres meses, de un varón”, contó. Luego, reveló la identidad del padre: “Está embarazada de su ex, Sebastián Graviotto”.

El video con el que Juana Repetto anunció su embarazo

El propio Graviotto habló más tarde con la periodista Andrea Taboada en Intrusos (América TV) y ratificó la información. En un mensaje, expresó su alegría por la noticia. “Se agranda la familia, se viene el cuarto”, comunicó el instructor de snowboard en referencia a la familia ensamblada que componen.

Juana Repetto y Sebastián Graviotto continúan separados. A pesar de la llegada de un nuevo hijo, ambos mantienen su distancia como pareja. Por su parte, el deportista aclaró su situación sentimental en su comunicación con Andrea Taboada. Afirmó que como pareja están “alejados”, pero siempre “con amor y haciendo equipo”.

Sebastián Graviotto sobre la noticia: “Se agranda la familia, se viene el cuarto” Instagram @JuanaRepettoOk

Sobre las circunstancias de la concepción, el joven fue directo y explicó el reencuentro que tuvieron. “En estos seis meses, una noche la invité a cenar, la pasamos bien y, bueno, pasó lo que pasó”, detalló. Concluyó su mensaje con una nota positiva sobre el futuro. “Hoy estamos contentos, esperando al piojo con amor y buena energía, que es lo que se merece”, manifestó.

La historia de amor de Repetto y Graviotto

La relación entre la actriz y el instructor de esquí tuvo un recorrido particular con varios reencuentros a lo largo de los años. Repetto contó que la primera vez que lo vio fue durante la participación de Graviotto en el reality Gran Hermano 2007. “Moría de amor por él”, dijo en una ocasión.

La pareja se casó por civil el 10 de noviembre de 2020 en una ceremonia íntima foto: Fabián Heredia de Punto Avi

El primer contacto personal ocurrió en una fiesta cuando Juana era adolescente, pero el acercamiento no prosperó. En 2010, una amiga en común los presentó formalmente y vivieron una relación breve.

El tercer reencuentro fue el definitivo y decidieron apostar por un proyecto en común. Se casaron por civil en noviembre de 2020 en una ceremonia íntima. La gran celebración tuvo lugar el 4 de marzo de 2023 en la Estancia Carabassa de Pilar.

El padre del bebé en camino es su exesposo, el instructor de esquí Sebastián Graviotto foto: Fabián Heredia de Punto Avi

En ese momento la actriz ya era madre de Toribio y Graviotto, por su parte, tenía a Lupe, de una relación anterior. En 2021, la pareja tuvo a Belisario, su primer y único hijo en común hasta ahora. Con la llegada del nuevo integrante, la familia se compondrá de cuatro niños en total.

