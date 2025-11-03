Qué dice la carta que escribió Juana Tinelli
La hija del reconocido conductor de televisión, Marcelo Tinelli, expresó su angustia en redes sociales; reveló haber solicitado protección a la Justicia tras sentirse intimidada
En las últimas horas, Juana Tinelli generó gran revuelo en redes sociales al denunciar amenazas y cuestionar públicamente a su padre, Marcelo Tinelli, por decisiones que considera perjudiciales. El posteo generó preocupación entre sus seguidores y desató una ola de reacciones en el mundo del espectáculo.
El descargo de Juanita Tinelli
La modelo explicó que su decisión de hablar públicamente responde a la necesidad de proteger su bienestar emocional y su seguridad. En su mensaje, la joven relató haber vivido una situación de amenazas que la llevó a solicitar un botón antipánico a la Justicia.
Este hecho, sumado a las consecuencias de ciertas decisiones tomadas por su padre, la impulsaron a romper el silencio y escribió: “Durante mucho tiempo elegí callar. Callar por miedo, por costumbre, por amor y fidelidad para proteger a quienes más amo. Pero hay momentos en los que el silencio deja de ser refugio y se convierte en una carga que duele más que cualquier palabra”.
Y continuó: “Hoy hablo desde ese lugar: desde la vulnerabilidad, desde el miedo, pero también desde la necesidad de vivir en paz. Hace poco viví una situación que me llevó a sentir un límite. Fui amenazada, y aunque no quiero detenerme en los detalles, eso fue suficiente para entender que no puedo seguir viviendo con miedo por decisiones que no tomé”.
En cuanto a su padre, la hija del conductor argentino manifestó no compartir ni avalar muchas de las decisiones tomadas por su padre en los últimos años: “No comparto ni avalo muchas de las decisiones que mi papá ha tomado en los últimos años. Creo que esas acciones lo han llevado a atravesar momentos difíciles que no me corresponden, pero sí me afectan profundamente. No puedo responsabilizarme por lo que hice, pero sí por lo que siento y por cómo eso me atraviesa, a tal punto de temer por mi vida, por mi libertad”.
Y para concluir escribió: “Mi papá una vez me dijo que, si algo me da miedo, vaya hacia eso. Que detrás del miedo está la fuerza más grande, el aprendizaje y hasta cierto punto lo que uno realmente es. Y hoy se lo agradezco porque entiendo que tenía razón. Porque detrás de este miedo está mi verdad, mi voz y mi derecho a vivir. Y sí, al tener exposición, te da miedo equivocarte. Pero siento que para crecer y lograr tus objetivos, hay que equivocarse, de esa forma los lográs”.
El pedido de un botón antipático de Juana Tinelli
La joven reveló haber sido amenazada, lo que la llevó a tomar medidas para proteger su seguridad personal, como la solicitud de un botón antipánico. Según trascendió, la solicitud se realizó el jueves 30 de octubre ante el Ministerio Público Fiscal de la ciudad de Buenos Aires.
La respuesta de Marcelo Tinelli tras el posteo de su hija
Tras la viralización del posteo de Juana, Marcelo Tinelli utilizó sus redes sociales para expresar su apoyo a su hija. En una historia de Instagram, el conductor reconoció que Juana vivió una experiencia dolorosa debido a las amenazas recibidas y aseguró estar trabajando para llegar al fondo de la investigación: “Habrán podido ver que mi hija Juani tuvo una experiencia muy dolorosa para ella y para todos nosotros, con esta amenaza que recibimos”.
Y continuó: “Estamos muy tristes y preocupados por lo que pasó y estoy ocupándome para llegar hasta el fondo de la investigación y dar con los verdaderos responsables”, afirmó y concluyó: “Como se darán cuenta en su posteo, además se trata de un tema familiar y muy íntimo, que prefiero no darle más trascendencia en los medios, sino resolver con amor y diálogo en el seno de nuestra familia. Les pido por favor que respeten mi reserva, ya que en este tema no voy a hacer declaraciones, y cualquier cosa que ustedes tengan que saber se los voy a comunicar".
Además, compartió una foto junto a Juana con el mensaje: “Te amo siempre, mi Pebe. Con toda mi alma”.
