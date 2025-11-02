La reacción de Marcelo Tinelli al desesperado pedido que hizo su hija Juana

Luego de que en las últimas horas se conociera un preocupante posteo de Juana Tinelli, la menor de las hijas del conductor, donde contaba que había pedido a la Justicia un botón antipánico por sufrir amenazas e incluso cuestionó a su papá, el empresario televisivo también habló al respecto: “Juani tuvo una experiencia muy dolorosa para ella y para todos nosotros”.

“Estamos muy tristes y preocupados por lo que pasó y estoy ocupándome para llegar hasta el fondo de la investigación y dar con los verdaderos responsables”, dijo Tinelli en una publicación en su cuenta de Instagram. Según trascendió, la modelo de 22 años solicitó un dispositivo de protección personal ante el Ministerio Público Fiscal de la ciudad de Buenos Aires este jueves 30 de octubre.

La reacción de Tinelli al desesperado pedido que hizo su hija Juana. @marcelotinelli

“Como se darán cuenta en su posteo [el de Juanita], se trata de un tema familiar y muy íntimo que prefiero no darle más trascendencia en los medios, sino resolver con amor y diálogo en el seno de nuestra familia. Les pido por favor que respeten mi reserva, ya que en este tema no voy a hacer declaraciones, y cualquier cosa que ustedes tengan que saber la voy a comunicar. Muchas gracias”, cerró el conductor sin dar mayores precisiones sobre la denuncia.

El posteo de Juanita Tinelli

A través de la misma red social, la joven sorprendió a sus seguidores con una preocupante historia: “Durante mucho tiempo elegí callar. Callar por miedo, por costumbre, por amor y fidelidad para proteger a quienes más amo. Pero hay momentos en los que el silencio deja de ser refugio y se convierte en una carga que duele más que cualquier palabra”.

El mensaje prosiguió: “Hoy hablo desde ese lugar: desde la vulnerabilidad, desde el miedo, pero también desde la necesidad de vivir en paz. Hace poco viví una situación que me llevó a sentir un límite. Fui amenazada, y aunque no quiero detenerme en los detalles, eso fue suficiente para entender que no puedo seguir viviendo con miedo por decisiones que no tomé. Hablar, hoy, no es un impulso ni un acto de rebeldía: es una necesidad, y por sobre todo un derecho”.

Lo que también llamó la atención fue que en ese mismo mensaje Juana cuestionó a su padre. “No comparto ni avalo muchas de las decisiones que mi papá tomó en los últimos años. Creo que esas acciones lo llevaron a atravesar momentos difíciles que no me corresponden, pero sí me afectan profundamente. No puedo responsabilizarme por lo que hice, pero sí por lo que siento y por cómo eso me atraviesa, a tal punto de temer por mi vida, por mi libertad”, dijo.