La China Suárez mostró su domingo en Estambul y dejó a todos sin palabras con las fotos dentro de una mezquita

María Eugenia “La China” Suárez vive un momento de alegría, según lo que muestra en su cuenta de Instagram, en el que a diario hace públicas sus postales de ensueño en Estambul, una de las ciudades más importantes de Turquía. Mientras no está con Mauro Icardi, la actriz aprovecha el tiempo para perderse por las calles y conocer los rincones más llamativos. Este domingo enseñó algunas actividades divertidas y la mezquita a la que asistió con un look especial.

María Eugenia Suárez visitó la Mezquita Camlica Fuente: Instagram/@sangrejaponesa

En medio de los rumores de embarazo -aunque nada se confirmó aún-, Suárez subió a su feed diferentes fotos en la Mezquita Camlica. Allí posó con un vestido estampado con cuello en escote en V y un par de zapatillas negras con plataforma. Además, cumplió con las normas del centro religioso y portó un velo blanco al atravesar las puertas.

La China portó un velo blanco dentro de la mezquita Fuente: Instagram/@sangrejaponesa

Mientras que en el patio de la mezquita fue fotografiada con diferentes poses y en distintos ángulos, dentro del templo fue más modesta y dejó entrever las maravillas arquitectónicas del sitio. Como reacción ante la belleza del lugar, publicó las imágenes con un emoticono de corazón. De inmediato, en la sección de comentarios, Icardi manifestó: “Hermosa”.

El posteo de la China Suárez sobre su paso por una mezquita y el mensaje que le dejó Mauro Icardi Fuente: Instagram/@sangrejaponesa

A la par que el mensaje del futbolista, otros usuarios también plasmaron allí sus opiniones al respecto. Algunas de las más destacadas fueron: “Sos extremadamente hermosa y eso le duele a muchas”; “Hermosa Chini”; “Qué diosa”; “Bella si las hay”; “Qué lindo ese vestido, te queda muy bello” y “Sin palabra, una reina”. Ese posteo cosechó en pocas horas más de 150.000 “Me gusta”.

La reacción de los usuarios a las fotos de la China Suárez en la mezquita Fuente: Instagram/@sangrejaponesa

Además, en las historias de Instagram subió un video donde enfocó a uno de los minaretes mientras sonaba el llamado al rezo de los musulmanes. Luego añadió otro en el que se la vio caminar por el medio de la mezquita con los turistas detrás. Allí solo dio un giro y se quedó contemplando el tamaño de la estructura.

La China Suárez pasó su domingo en la mezquita y por las calles de Estambul Fuente: Instagram/@sangrejaponesa

Después de su recorrida religiosa, la actriz fue a un mercado de antigüedades, donde le tomó fotos a diferentes artilugios artesanales y artísticos, entre ellos, tazas y teteras de porcelana, cubiertos de plata, campanas, platos y lámparas.

El look de La China al iniciar el día Fuente: Instagram/@sangrejaponesa

Antes de su salida turística, empezó el día a lo grande, tras posar en su patio con el Bósforo detrás. Luego asistió a un restaurante donde dejó entrever la cantidad de frutas, postres y hasta la fuente de chocolate fundido que estaba disponible para agarrar.

El desayuno de domingo de La China Suárez

Rumores de embarazo

La semana pasada Wanda Nara habló con diferentes programas de espectáculo antes de partir a Los Ángeles y deslizó que tuvo una conversación con Mauro Icardi, en la que dio a entender que próximamente se vendría una noticia que “todos se imaginan”, lo que dejó abierta la especulación a un presunto embarazo de María Eugenia Suárez.

La verdad sobre el supuesto embarazo de la China Suárez del que habló Wanda Nara

Tras ese comentario, fue Paula Varela quien en Intrusos (América TV) aseguró que desde el entorno de la actriz lo niegan. Al respecto, comentó: “Por el lado de la China me niegan que esté embarazada, me dicen que no. Mauro habla con ella (Wanda) solamente cuando tiene que hablar con las nenas”. Luego, aseguró que el futbolista habló con Wanda: “Me dijo que él la llamó, yo la verdad que lo creo capaz, por la relación tóxica que ellos tienen. Más allá del amor, tienen una relación tóxica como papás o lo que sea y puede ser que él la llamó”.

Y cerró: “Lo que me dice textualmente es que él la llamó y ella atendió pensando que era por algo de las nenas y que termina siendo lo de siempre. Como que se terminan peleando, como él discute, quería hablar con las nenas y termina siendo lo de siempre”.