Cada semana que pasa, Juana Viale está más cómoda en su rol de conductora de La noche de Mirtha y Almorzando con Mirtha Legrand, los programas de su abuela que está llevando adelante temporalmente debido a la pandemia del coronavirus. En un ida y vuelta con el Coco Sily, la actriz dijo que todo el mundo es bienvenido en su mesa y bromeó con el humorista sobre quién lo hace sentir más cómodo, si ella o Mirtha.

"Soy un Legrand-Tinayre-Viale", dijo el comediante mientras le agradecía a la familia por cómo lo reciben cada vez que visita el programa. "Uno debe ser agradecido. Cuando a mí no me daba el 'piné' para sentarme en esta mesa, porque yo recién empezaba y acá se sentaban figuras como Alfredo Alcón y otras grandes estrellas, un día aparecí de casualidad acá y le caí bien a Mirtha. A partir de ese momento, no paró de invitarme, he venido cuatro o cinco veces en un año", confesó Sily.

El actor, que no tiene miedo de expresar sus posturas políticas, contó también que recibió muchas críticas por visitar el programa. "Yo he venido en épocas en donde era complicado venir, porque muchos me tildaban y decían: '¿Cómo vas a lo de Mirtha?'", reveló. "¿Te tildaban de qué?", quiso saber Juana.

"Y... por mi cuestión ideológica y el hecho de que Mirtha está muy ligada a otra ideología", respondió el actor sin entrar en muchos detalles. "Pero acá todo el mundo se puede sentar. El que no se sienta en esta mesa es porque no quiere, no porque no se lo invita", contestó Viale, enviando un mensaje a todos los que rechazan participar en el ciclo.

"Yo siempre privilegié ser agradecido, porque es uno de los fundamentos de la vida. Con los que me ayudaron voy a tener siempre lealtad, y además cuando vengo la paso bien", siguió Sily.

En este momento, Juana aprovechó para descontracturar con una pregunta picante. "¿La pasás mejor conmigo o con mi abuela?", quiso saber. "Con las dos, son la misma sangre", respondió él intentando quedar bien con ambas, pero sin convencer a la actriz. "Es que no sé... vos te vas a quedar con todo y vas a hacer 7 millones de puntos de rating", bromeó tratando de esquivar la situación.

"No, yo quiero volver a la actuación. Qué lindo sería volver a actuar, es una necesidad, yo lo necesito realmente", respondió Juana, afirmando que no tiene planes de ocupar el lugar de su abuela, aunque esta semana en el programa Verdad/Consecuencia, de TN, había dicho: "Si mi abuela cede su espacio, yo estoy para seguir".