Juana Viale se encuentra durante los últimos fines de semana reemplazando a su abuela Mirtha Legrand en las tradicionales mesas televisivas de los sábados a la noche y domingos al mediodía, a causa de la pandemia de coronavirus . En su rol de conductora, la actriz suele deslizar algunas confesiones personales. En este caso contó hasta dónde la llevó su adicción al tabaco.

Todo ocurrió en la emisión de ayer al mediodía de Almorzando con Mirtha Legrand , durante una charla que mantenían los invitados y Viale sobre el problema del tabaquismo. En la charla participaban activamente el actor cómico y músico Jey Mammón , de acuerdo en casi todo con la conductora y la médica Mónica Katz , que hacía los aportes científicos.

La actriz y nieta de Mirtha contó que dejó el cigarrillo en una época que estaba "muy angustiada, donde iba todo mal" y que se dijo a sí misma: "Si lo dejo acá, no tengo ninguna excusa para volver".

La actriz reveló que llegó a revisar la basura para encontrar colillas ante la falta de cigarrillos Crédito: Captura

"Yo me fumaba dos atados por día", intervino Mammón. "Yo uno y pico por día", replicó la conductora. En ese momento, Katz les consultó sobre cuánto tiempo tardaban entre el momento de despertarse y el primer cigarrillo.

"Nada", respondieron Viale y el intérprete de Estelita casi al unísono. "Yo me levantaba me iba a la ventana y fumaba", confesó la conductora. "Yo me levantaba y fumaba -señaló Mammón-. Yo me he levantdo a las 4 de la mañana para ir al kiosco a comprar".

Jey Mammon también estuvo presente durante la charla y confesó su propia relación con el tabaco Crédito: Captura

En ese momento, Viale hizo su confesión en forma de una pregunta: "¿ Y revisar la basura por una colilla ?". "¡Olvidate!", respondió contundente el cómico. Y agregó en tono de broma: "¡Qué divertido revisar la basura con Juana! A la mañana nos juntamos a revisar".

Ya vuelta la charla a su cauce de seriedad, Viale contó que luego de dejar tomaba "muchísima agua" y que antes de fumar el cigarrillo de la mañana, ella hacía la siguiente reflexión: "¿Realmente tengo ganas de fumar este pucho? Y lo dejaba para después de almorzar. Y después, preguntaba lo mismo. Y nunca más prendí un pucho".

Más tarde confesó que tuvo que interpretar a un personaje que fumaba, y que al hacerlo "no me generaba ni un poquito". Y luego concluyó con lo que le pasó con su relación con el tabaco: "Es como que lo anulé. Me pasó eso".