A través de una publicación en sus redes sociales, Juana Viale hizo una reflexión sobre su infancia con una antigua imagen de ella de chica, con un enterito de jean y remera blanca de algodón

Desde sus habilidades gastronómicas hasta su amor por la naturaleza, en los últimos meses, Juana Viale se animó a compartir con sus seguidores varias situaciones y anécdotas de su vida privada. Y ahora la nieta de Mirtha Legrand volvió a sorprender a sus admiradores, pero esta vez lo hizo con una profunda reflexión sobre su infancia.

A través de una imagen retro en la que se la puede ver de pequeña, Juana contó algunos detalles del momento en que era chica. "Aprovechando todos estos meses de cuarentena, revisé y encontré esta foto mía", comenzó la actriz.

"Lo lindo de cuando uno es niño es que, en su pequeñez, su imaginación es gigante", reflexionó la conductora de Almorzando con Mirtha Legrand y La noche de Mirtha (eltrece) al pie de la fotografía, donde viste un enterito de jean, una remera de algodón blanca y zapatillas rojas.

Juana Viale posteó una foto nunca antes vista: "¿Ustedes también apelaron al baúl de los recuerdos?"

Y relató algunos detalles sobre la imagen: "Esta foto es en el tobogán de mi jardín de infantes, el cual subía para no bajar, para mirar todo desde ahí arriba y contemplar todo como una gran observadora. Yo suponía que era una gran torre en el medio de la naturaleza", rememoró.

"Años mas tarde, ya de grande, fui a visitar mi jardín, y el tobogán aún estaba, pero era mucho mas pequeño. No era torre, no estaba en medio de la naturaleza", recordó la hija de Marcela Tinayre.

Por último, manifestó su pensamiento respecto al momento de la niñez: "La mente de un niño no tiene limites. No perdamos eso. No nos pongamos límites". Y les hizo una consulta a sus seguidores: "¿Ustedes también revolvieron su baúl de recuerdos?".