Juana Viale le agradeció a Sergio Massa su presencia en la mesa: "No se encuentran muchos políticos con tanta palabra" Crédito: eltrece

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 18 de octubre de 2020 • 03:12

Este sábado por la noche, Juana Viale recibió en La noche de Mirtha a una de las personalidades de la política nacional que más esperaba poder tener en su mesa: Sergio Massa. Después de haberle reclamado en vivo que cumpla la promesa que le había hecho de ir al programa, el referente del Frente de Todos accedió a participar del mismo y la conductora le agradeció su presencia con un particular cumplido.

"Muchas gracias a todos por estar en esta mesa", le dijo a sus invitados ni bien comenzó el programa. "Gracias Sergio por cumplir. Me dijiste que ibas a venir y acá estás. No se encuentran muchos políticos con tanta palabra, así que yo lo agradezco", agregó mirando fijamente al presidente de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina. "Muchas gracias a vos", respondió él.

Semanas atrás, Viale había contado durante una de las emisiones de La noche de Mirtha que estaba esperando que Massa cumpla su promesa de sentarse a debatir en la mesa. "Hace poco fui a un programa en TN, Verdad consecuencia, y estaba Massa. Creo que es muy de político lo que me dijo, pero yo lo invité a mi programa. 'Sí, sí', me respondió. 'Mirá que si no venís...', le remarqué. 'No, sí, sí, voy a ir'", recordó Juana en ese entonces.

Según reveló la actriz, desde ese momento la producción comenzó a realizar todas las gestiones para que el hombre acudiese al ciclo, pero sin mucha suerte. "Obviamente lo llamamos y lo convocamos, pero no podía. Ya van como dos fines de semana que no puede", contó antes de remarcar con ironía la razón por la cual rechazaba la invitación. "Me dijeron que los políticos trabajan un montón los sábados, así que no puede venir, pobre".

Finalmente, casi dos meses después de ese encuentro, Sergio dijo presente en el ciclo que conduce momentáneamente Viale. Durante la velada, Massa destacó la política sanitaria implementada por el Gobierno y desmintió todo tipo de rumores en relación a un eventual reemplazo de Santiago Cafiero. Además, en materia económica dijo que el año que viene no habrá un ajuste y en cambio señaló que "va a crecer la inversión" por parte del Estado y que se va a duplicar la obra pública.

Conforme a los criterios de Más información