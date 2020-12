La conductora dio a conocer un momento extraño junto al reconocido periodista Crédito: eltrece

En la última emisión del 2020 de Almorzando con Mirtha Legrand (eltrece), Juana Viale repasó los mejores momentos que se vivieron a lo largo del ciclo. Uno de esos momentos fue junto a Jorge Lanata, en donde la actriz aprovechó para confesar un suceso paranormal que vivió durante un corte y hasta el día de hoy se desconocía.

"En este silla estuvo ni más ni menos que el señor Jorge Lanata. Yo les quiero decir que cuando lo tuve como invitado, la noche anterior no dormí porque tenía mucho miedo por no estar a su altura", confesó Juana. "Tenía la boca seca y trastabillaba con las preguntas, hasta que me frenó la moto y me dijo 'Lo estás haciendo bien, disfrutemos'".

"Con Lanata no hablamos solamente de periodismo sino que también hablamos, por ejemplo de su madre, que falleció", narró la actriz quien estuvo a lo largo de nueve meses al frente del programa de su abuela Mirtha.

"Como ustedes saben, nuestros programas son grabados y cuando estábamos hablando de la madre, esto no se vio porque lo tuvimos que cortar, se nos cortó la luz, nos quedamos a oscuras y sin cámaras y esto es lo que sucede cuando uno habla de la gente querida que su alma está presente. Yo sentí que estuvo acá", concluyó Juana, visiblemente emocionada.