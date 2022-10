Juana Viale se cortó el pelo en vivo en apoyo a las mujeres iraníes y Mercedes Ninci la acompañó

escuchar

La muerte de Mahsa Amini, el pasado 16 de septiembre, conmocionó no solo a la población iraní, sino al mundo entero. Las mujeres iraníes sostienen durante días las protestas para exigir justicia por la joven de 22 años, que falleció bajo custodia policial tras ser detenida por la Policía de la moral por presuntamente llevar el velo de manera incorrecta. A su reivindicación, se unieron activistas, políticas y artistas; mujeres de todo el mundo que se cortan mechones de cabello en solidaridad.

Juana Viale fue una de ellas. La conductora de Almorzando con Juana (eltrece) compartió en sus redes sociales un video en el que apareció cortándose el pelo, y apuntó: “Por la libertad”. Pero sucedió algo que no esperaba: recibió críticas por cortar “poco” cabello. “Te invito a sumarte a la causa. Lo mío fue poco para vos. Subí la apuesta, cortate más. Conste que no importa cuánto. Creo que el foco no es ese”, respondió a una de las usuarias que la señaló.

El corte de pelo de Juana Viale en apoyo a las mujeres iraníes

Este domingo, en la mesaza, Viale reflexionó sobre el acto reivindicativo y volvió a cortarse un mechón de pelo. “Es un simbolismo que se hace por la pérdida de la vida de Amini. La gente malpiensa a veces. No importa cuánto uno se corte el pelo. Por mucho menos, a una chica le quitaron la vida. Lo hice de una manera súper solidaria, para visibilizar algo que sucede en un país que en los años 70 era totalmente occidental. Las mujeres usaban pollera y bikini, y ahora no tienen opción de usar un jean ajustado o un abrigo por encima de las rodillas”, describió.

Juana Viale y Mercedes Ninci se cortaron el pelo en vivo en apoyo a las mujeres iraníes.

“Venero a todas las mujeres iraníes”

“A veces, pasan tragedias terribles que son despertares. A partir de esta situación, las mujeres iraníes, que son totalmente negadas a cualquier tipo de libertad, comenzaron a manifestarse. Son revolucionarias. Yo lo hice para acompañar y me llamó poderosamente la atención que la mayoría de las críticas que recibí fueron de mujeres. Si te pareció mucho o poco lo que me corté, sumate a la causa”, aseveró.

Y continuó: “Deberíamos despertarnos. Y lo voy a volver a hacer. ¿Me traen una tijera?”, solicitó. Mientras se cortaba otro mechón de cabello, la conductora apuntó: “No importa cuánto me corto. Es un gesto, es reivindicar. Es solo un mechoncito de pelo, pero es súper importante y tenemos que apoyarnos”, lo que provocó el aplauso de los asistentes.

Mercedes Ninci se cortó un mechón de pelo en vivo en solidaridad con las mujeres iraníes. Captura de video

Acto seguido, Mercedes Ninci, que ocupó una de las sillas de la mesaza de este domingo, decidió sumarse al acto simbólico. “Pasame la tijera, que yo también me lo corto”, expresó.

Viale concluyó: “Tengo la piel de gallina, ante todas las mujeres iraníes que se plantan ante un sistema. Muchas perdieron la vida”. Y cerró bajo la canción “Bella Ciao”: “Es la que usan como símbolo de protesta. Las venero a todas”.

Entre los apoyos a la causa, se sumaron las actrices y cantantes francesas y españolas, como Marion Cottillard e Isabelle Adjani y Penélope Cruz, Carmen Maura y Maribel Verdú.

LA NACION