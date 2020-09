El chef emocionó a la conductora con la historia de su padre que no dejó de trabajar. Fuente: El Trece

7 de septiembre de 2020 • 08:34

Los casos de Covid-19 en nuestro país se incrementan día a día y esto peligra la estabilidad del sistema de salud y la de los médicos que están al frente de esta batalla. El cocinero Coco Carreño contó en La Noche de Mirtha la historia de su padre médico quien falleció por coronavirus y emocionó a todos en la mesa.

"Mientras que mi pareja y yo estábamos aislados porque él se contagió, mi papá que era nefrólogo empieza a enfermarse y creyó que solo tenía dolor de garganta, laringitis. Yo pensé 'este hombre tiene Covid'. Yo le dije que no vaya a trabajar y me dijo que solo realizaba tareas administrativas. Nos engañó a todos", relató emocionado Coco. "Como él era nefrólogo y realizaba transplantes de riñones quería seguir a sus pacientes. El tipo con 82 años siguió yendo a trabajar hasta que un día se levantó y se dio cuenta que tenía que internarse antes que se sature el sistema y porque tenía muy mal oxígeno", continuó el chef.

"Mi vieja empieza con fiebre que hasta ese momento no había tenido y yo estaba encerrado adentro de mi casa sin poder salir. Mi hermana llamó a la medicina prepaga y le dijeron que había una demora de ocho horas. Se tuvo que pedir un código rojo porque a mi vieja le faltaba el aire. Fue espantoso", afirmó.

"En el Sanatorio Mitre donde mi viejo trabajó toda su vida lo adoran. Fue terrible para mi. Yo pensé que lo tenía todo resuelto y hasta me mentalicé que no iba a sobrevivir. La última vez que lo vi lo sentí. Él no quería ir a terapia y tuvo una neumonía que se le complicó mucho", continuó relatando hasta que tuvo que parar un momento porque la emoción le impedía hablar.

"Tranquilo", le dijo Juanita. "Qué papelón", declaró Coco ante el cariño de todos los presentes en la mesa. "La peleó hasta donde pudo. Se internó un 6 de agosto y se murió el miércoles pasado. Es muy reciente. Yo estoy acá para honrarlo a él y honrar a los médicos", afirmó.

"¿Pudiste despedirte de él?", le consultó Juanita. "La última vez que lo fuimos a ver nos dijeron que lo íbamos a ver muy mal, que ya estaba muy cansado. Mi vieja estaba a tres habitaciones de mi viejo, parecía una película de terror", afirmó.

Luego aprovechó para dar su opinión sobre el sistema de salud y cómo la sociedad se comporta ante la pandemia: "Tenemos que ser muy cuidadosos en lo individual. Porque no es que todo el tiempo el Estado tiene que hacer algo por nosotros, nosotros tenemos que ponernos las pilas. Los médicos no son autómatas, les pagan 200 pesos una consulta y 5000 pesos una operación. ¿Qué tipo de medicina queremos? Ademas de aplausos quieren tener una plata en el bolsillo", concluyó.