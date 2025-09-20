El mal momento de Benjamín Vicuña: entre la escolarización de sus hijos en Turquía y su nulo vínculo con la China Suárez

Se suponía que debía ser una semana de festejos para Benjamín Vicuña. El jueves llegó a los cines su nueva película, Papá x dos, coprotagonizada por Celeste Cid y Lucas Akoskin y dirigida por Hernán Guerschuny. Pero, tras la avant premiere, terminó envuelto en un nuevo escándalo porque a través de un posteo de Instagram, María Eugenia ‘La China’ Suárez, confirmó que sus dos hijos menores, Magnolia (7) y Amancio (5) estaban oficialmente escolarizados en Estambul. A su alrededor todo se desmoronó. Según trascendió, se habría enterado de esto a través de las redes sociales, algo que la actriz negó categóricamente. El actor estaría “devastado” por la situación y revelaron que su madre voló desde Chile para acompañarlo en este difícil momento.

Días atrás surgieron versiones de que la China Suárez habría hecho averiguaciones para inscribir a sus hijos menores en una escuela de Turquía. Durante una entrevista con Intrusos (América TV), Vicuña fue consultado al respecto y dijo: “Me da como mucha cosa estar hablando de ciertas cosas que no deberían llegar a esta instancia, pero la verdad que no... fue una sorpresa... no lo sé”. Asimismo, reconoció que hacía lo posible por entender y acoplarse a la nueva forma de vida lejos de sus dos hijos menores: “Me vine a vivir a Argentina por mis hijos, eso no es ninguna novedad, es un hecho, es real y este nuevo orden de cosas me hace pensar mucho y me hace planificar, pero es todo demasiado reciente”.

La China Suárez confirmó que sus tres hijos están escolarizados en Estambul (Foto: Captura Instagram/@sangrejaponesa)

Pero los rumores se volvieron certezas cuando esta semana Eugenia Suárez confirmó que sus tres hijos fueron escolarizados en Turquía. “Estoy tan orgullosa de ustedes. Tan feliz de verlos unidos. Aprendiendo nuevos idiomas, nuevas culturas, haciendo nuevos amigos. Los amo con toda mi alma. Dos semanas en un nuevo colegio. Adaptadísimos, felices”, escribió en una historia de Instagram junto a algunas fotos de los niños con su nuevo uniforme. Trascendió que los chicos asisten a The British International School, el mismo colegio al que fueron Isabella y Francesca, las hijas de Icardi y Wanda Nara.

Según reveló Yanina Latorre en su programa Sálvese quien pueda (América TV), Vicuña se enteró de la escolarización de sus hijos a partir de la historia de Instagram que subió Suárez. El abogado del actor explicó que nunca les informaron que Magnolia y Amancio comenzaron las clases en Turquía. “Le pregunté si van a hacer algo y me dijo: ‘lo estamos analizando y tratando de que entienda que las cosas con chicos chiquitos hay que consensuarlas’. Él no quiere poner piedras en el camino, pero se está sintiendo un bol*** porque en el fondo te da como un pánico de que un día no vuelvan”, reveló la conductora.

Benjamín Vicuña aseguró que le cuesta la distancia con sus hijos menores y que intenta adaptarse a esta nueva dinámica (Foto: Instagram @benjaminvicuna.ok)

Sin embargo, Suárez desmintió los dichos de Vicuña. El periodista Gustavo Méndez reveló en Mujeres argentinas (eltrece) que se comunicó con la actriz y ella le dijo: “¿Cómo que no sabía? Si hacía videollamadas todos los días con los chicos. Ellos le contaban a Benjamín todo lo del colegio nuevo. Obvio que le avisamos, porque a él justamente le preocupaba que faltaran a clases”.

Según trascendió, Vicuña se enteró de la escolarización de Amancio y Magnolia en Estambul a través de las redes sociales, algo que Suárez desmintió (Foto: Instagram @sangrejaponesa)

Si bien Vicuña decidió llamarse al silencio, según reveló el viernes Débora D’Amato en Los profesionales de siempre (elnueve), el actor está “devastado por dentro” no solo por lo sucedido, sino también por la cercanía de edad entre Magnolia (7) y Blanca. Su hija mayor, fruto de su relación con Carolina ‘Pampita’ Ardohain, falleció el 8 de septiembre de 2012 a los seis años en la Clínica Los Condes de Santiago de Chile. Durante unas vacaciones familiares en la Riviera Maya, contrajo una bacteria y debió ser internada de urgencia. En pocos días su salud empeoró y sufrió una neumonía hemorrágica, que derivó en una falla multisistémica que desencadenó el peor final. Su muerte lo marcó a fuego y el octavo día de cada mes la recuerda en sus redes sociales, como así también en cada aniversario y cumpleaños.

Según reveló Débora D’Amato Isabel Luco Morandé, la madre de Vicuña, viajó a la Argentina para acompañarlo (Foto: Instagram @benjaminvicuna.ok)

“Es lo que le sucede a él como papá que perdió una hija. Que la nena no esté a su lado, y con esta situación de dolor muchos aseguran, por supuesto, que los chicos con sus madres están bien y son felices, pero cuando vienen están tristes”, indicó la panelista. “En el último viaje, el reencuentro familiar, esos niños estaban tristes. No digo que estaban mal, estaban tristes por no ver al papá. Por eso tiene un círculo cada vez más acotado, porque necesita contención”, explicó. Asimismo, dijo que la madre del actor, Isabel Luco Morandé, decidió viajar de Chile a Buenos Aires sin previo aviso par acompañarlo.

Benjamín Vicuña habló de su vínculo con la China Suárez

En cuanto a cómo está hoy el vínculo entre Vicuña y Suárez, en una entrevista con Los profesionales de siempre, el actor afirmó que no tiene relación con ella y que tampoco se comunican. “La verdad es que es un tema privado. Nunca me imaginé estar en una alfombra roja teniendo que hablar de estos temas. Ojalá que todo vuelva a su sitio pronto”, expresó. También habló de lo difícil que era la distancia con sus hijos menores y que estaba haciendo “malabares para administrar las emociones”.