El jugado look de Juana Viale para el almuerzo del domingo 10 de agosto: “Vestime como un hombre, Bogani”

Juana Viale abrió el programa de este domingo 10 de agosto con un atuendo disruptivo y fuera del estereotipo que la conductora respetó por años. En esta ocasión posó con “un look de hombre” que se llevó la admiración del público y de sus propios invitados al Almorzando con Juana Viale (eltrece). Este diseño fue hecho por Gino Bogani y consistió en un traje con camisa y corbata que hizo lucir a la actriz.

Como cada semana, la nieta de Mirtha Legrand inicia la emisión del ciclo con la presentación del outfit. Históricamente, portó vestidos y conjuntos sofisticados o temáticos que acompañaban su silueta. Lo más atrevido que llegó a utilizar fueron diseños con transparencias, pero según remarcó en esta ocasión, siempre quiso probar algún traje de hombre. Es por ello que le insistió a Bogani y él cedió ante sus plegarias.

Por primera vez, Juana Viale lució un traje de hombre en uno de sus programas (Fuente: Instagram/@lamesazaarg)

Sin miedo al “qué dirán” y lista para enfrentar la cámara, Viale apareció con una vestimenta que claramente representa al género masculino, pero que en la actualidad las mujeres también adoptaron para sí. Por ello quiso reivindicarlas a su manera, suelta y poco arraigada.

“Este look llegó por primera vez después de pedirlo y de rogarlo. Decía: ‘Vestime como un hombre, Bogani’. Y acá estoy, con un blazer satinado negro, cruzado. Tengo además una camisa blanca de seda y una corbata auténtica Bogani. Abajo llevo un pantalón de crepe tiro alto labrado y con flores”, detalló Viale y fiel a su estilo, lanzó un “palito” al personal detrás de cámara: “¿No ven las flores? Sí, sí. Ustedes están entrenados por la señora Mirtha Legrand. Dicen ‘sí, sí’ a todo”.

En cuanto al peinado, usó una cola alta con extensiones. El cabello estuvo recogido por una banda con un moño negro, en composé con el resto del traje. En el make up, por su parte, se centró en un delineado con sombras oscuras para no desentonar.

El outfit de Juana Viale para este domingo 10 de agosto

El calzado consitió en un par de sandalias con taco aguja que pasaron desapercibidos por el largo del pantalón. En esta ocasión, la conductora no llevó joyas u otros accesorios destacables como en ediciones anteriores.

Lo cierto es que Juana Viale aprovechó las cámaras para mostrar una vez más cuán desarraigada está a ciertas costumbres tradicionales que atañen a la mujer. Ya lo demostró en diferentes oportunidades, incluso con la crianza de sus hijos y los hobbies que realiza.

Juana Viale vistió un traje compuesto por un blazer, un pantalón de tiro alto y una camisa de seda blanca (Fuente: Instagram/@lamesazaarg)

Después de la emisión en la cuenta de Instagram de La Mesaza, la producción compartió un reel donde la conductora posó para la promoción del programa y dejó ver todo lo que llevó puesto. De inmediato, decenas de usuarios se manifestaron en la sección de comentarios. Algunos de los que destacaron, fueron: “Sos bella Juanita. Sos hermosa, pero ese peinado resalta tu belleza un 1000%”; “Ese look me encanta y te queda muy lindo”; “¡Qué clase! “; “Es perfecta” y “Amé el vestuario, diosa”.

La reacción de los usuarios en Instagram al look de Juana Viale (Fuente: Instagram/@lamesazaarg)

En cuanto a los invitados de este domingo, Juana Viale recibió en su mesaza tradicional a Axel, Luisa Albinoni, Brenda Asnicar, Rodrigo Noya y Matías Vázquez. Como detalle sobre el traje que llevó la conductora, la cocinera, Jimena Monteverde visitó un chaleco de chef con un cuadrillé estampado en blanco y negro.