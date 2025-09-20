El sensual y elegante look total black con el que Lali deslumbró en el Festival de San Sebastián

Mariana ‘Lali’ Espósito no para. A punto de cumplir 34 años, la actriz vive uno de los mejores momentos de su carrera. Tras cuatro exitosos shows en el Estadio Vélez Sársfield, agregó un quinto para el 16 de diciembre y ya se agotaron todas las entradas. Además, lanzó su nuevo tema “Payaso”, estrenó la película Verano Trippin, dirigida por su amiga Morena Fernández Quinteros, y su equipo en La Voz Argentina (Telefe) atraviesa momentos culminantes de cara a la gran final. Asimismo, esta semana vivió una experiencia muy especial: su debut como jurado en el Festival de cine de San Sebastián. El viernes 19 de septiembre pasó por la alfombra roja durante la gala de inauguración y deslumbró con un sensual y elegante look total black que causó furor.

El 5 de septiembre, el prestigioso festival de cine español confirmó a Lali Espósito como jurado de la competencia oficial que tiene como presidente al director español J.A.Bayona (Lo imposible, La sociedad de la nieve). También se incorporaron las directoras Laura Carreira y Gia Coppola, las actrices Zhou Dongyu y Anne-Dominique Toussaint y el actor Mark Strong.

Lali Espósito durante la inauguración de San Sebastián junto al resto del jurado de la competencia (Foto: Instagram @javierbraier)

Esta semana, Espósito llegó a la ciudad española para participar del festival. El viernes dijo presente en la gala de inauguración junto con el resto de los jurados. Durante su paso por la alfombra roja se lució con un elegante vestido negro de Verónica de la Canal. Se trató de un diseño corto de satén con breteles finos y encaje tanto en la parte superior del escote como en la parte inferior de la falda.

Lali mostró su look total black para San Sebastián

Lo combinó con unas sandalias de taco alto color negras, un maquillaje con sombras marrones que acentuaban la mirada y los labios pintados con un brillo en tono durazno. Al cabello negro lo dejó suelto y peinado con unas ondas para darle movimiento. Se trató de un look elegante pero al mismo tiempo sensual y moderno.

Antes de irse a España, Espósito protagonizó en la Argentina rumores de casamiento con su novio, Pedro Rosemblat. Los mismos comenzaron a fines de agosto, cuando la cantante visitó el atelier Iara Alta Costura y posó cerca de vestidos de novia. La imagen se viralizó y despertó todo tipo de especulaciones. Tras sus shows en Vélez, habló con LAM (América TV) al respecto y negó que entre sus planes esté pasar por el altar. “¡Ni en ped... me caso! Un gastadero de dinero al ped... por una noche”, sostuvo con la brutal honestidad que la caracteriza.

Recientemente, Rosemblat y Espósito protagonizaron rumores de compromiso, pero ambos los desmintieron categóricamente (Foto: Instagram @lali)

Si bien remarcó que le encanta ir a los casamientos de sus amigos, se siente “bárbara” con el presente que tiene con el conductor de Gelatina y explicó que fue a probarse un vestuario para un show, no para pasar por el altar. En cuanto a si proyecta dar ese paso con su novio, sostuvo: “Hoy no, nunca digo nunca a nada, pero hoy en día la verdad que casarme no es un deseo”.

Tras estos dichos, Rosemblat habló con Desayuno americano (América TV) y aseguró que tampoco tiene intenciones de casarse. “No sé de donde salió. Fue a lo de un diseñador a buscar un vestido porque tenía un show en Vélez. Supongo que habrá sido un tuit que se convirtió en rumor y un rumor que se convirtió en expectativa. Pero no, nunca estuvo en los planes”, sostuvo. En cuanto a si pensaba que en algún momento podrían llegar al altar, expresó: “Lo veo como algo lejano y como algo que puede llegar a pasar. Puede pasar cualquier cosa en esta vida“.