Juanita Tinelli lloró en un video de TikTok y generó preocupación entre sus seguidores: “Sé que el dolor no es eterno”

Juanita Tinelli sorprendió a sus millones de seguidores al compartir un video en TikTok que mostró un costado poco habitual de ella. Acostumbrada a brillar en pasarelas y redes con sus trabajos como modelo y sus looks fashionistas, esta vez decidió dejar de lado la imagen perfecta para abrir su corazón. Con lágrimas en los ojos y un mensaje cargado de emoción, la hija menor del reconocido conductor Marcelo Tinelli reveló cómo se siente en este momento de su vida, generando una fuerte preocupación entre sus seguidores.

En su perfil, la modelo compartió un video que se aleja completamente de los contenidos que suele publicar. Allí se la ve en un momento de mucha vulnerabilidad, con lágrimas y visiblemente angustiada, grabado en la intimidad de su casa. En las imágenes, la influencer decidió mostrar un costado personal que hasta ahora había mantenido en privado. En la descripción del video, escribió: “Uso y muestro esto porque quizás a alguien le ayude, o quizás no. Esto soy yo, en esta etapa de mi vida, sabiendo y reconociendo muchas cosas”.

Juanita Tinelli mostró su lado más vulnerable con sus seguidores (Captura: TikTok @jutinelli)

Asimismo, Juanita explicó las razones que la llevaron a abrirse de esta forma con sus seguidores: “Nunca me mostré vulnerable. Pero teniendo un poco de voz y quizás algún alcance, sabés que no estás solo”. Sin dudas, su mensaje busca llegar a quienes están atravesando situaciones similares, con la intención de brindar contención a través de su propia experiencia.

En el mismo video, la hija de Marcelo Tinelli habló sobre lo difícil que puede resultar atravesar el dolor emocional. Con palabras sinceras y cargadas de sensibilidad, reflexionó sobre cómo, en ciertos momentos, el malestar puede parecer eterno, aunque no lo sea. “Sé que el dolor no es eterno, pero a veces cuesta saber que eso no es así y que es solo pasajero cuando se transforma en un estado de vida”, expresó, dejando en claro que su intención es compartir desde un lugar auténtico, sin máscaras ni filtros.

Las reacciones de los usuarios al video viral de Juanita Tinelli

Como era de esperarse, el video tuvo un fuerte impacto entre sus seguidores y despertó una gran cantidad de mensajes de apoyo y gratitud. Muchos destacaron el gesto de mostrarse tal cual es y valoraron su valentía al visibilizar que, más allá de una imagen pública ligada al éxito, también hay etapas difíciles y emociones complejas que atraviesan a cualquier persona.

Las reacciones entre sus seguidores no tardaron en aparecer (Captura: TikTok @jutinelli)

“No sé si está bueno lo que voy a decir, pero a veces ver esto te hace sentir acompañada de alguna forma, saber que no sos la única que está mal y está en el mismo pozo”, “Gracias por este tipo de contenido, hace falta” y “Repitan conmigo, todos somos iguales, todos tenemos problemas, lamentablemente todos sufrimos”, fueron algunas de las reacciones más destacadas que aparecieron entre los comentarios.

El agradecimiento de la modelo tras la viralización del clip (Captura: Instagram @juanitinelli1)

Luego del revuelo que generó el clip en cuestión, Juanita decidió acudir a su cuenta de Instagram para agradecer el apoyo que recibió tras su publicación. “Me quiero tomar un segundo para agradecerles por todo el amor que estoy recibiendo con sus comentarios sobre el TikTok que subí. Me sanan el alma y soy una afortunada por recibir tanto amor. Gracias, de verdad”, escribió la influencer, visiblemente conmovida por la repercusión y el cariño que le hicieron llegar sus seguidores.

Más allá de que la modelo no reveló el motivo exacto de su angustia, varios usuarios en redes comenzaron a especular sobre las posibles razones detrás de su emotiva publicación. Entre los comentarios, muchos apuntaron a su reciente separación del polista Camilo Castagnola como un posible desencadenante del difícil momento que atraviesa, aunque hasta el momento esa información no fue confirmada.