La cantante Julia Zenko estuvo invitada en la mesa de Almorzando con Mirtha Legrand (eltrece) y emocionó a todos con un relato que le tocó protagonizar antes de ser operada de cáncer de mama.

"Ahora cuando fuiste a la operación esta segunda vez que te agarró miedo, ¿empezaste a cantar? Qué lindo eso", le preguntó Juana Viale. "Lo que pasa que yo entré a la sala de operaciones. Es muy loco esto que voy a contar, ya lo conté pero cada vez que lo cuento me viene esa imagen. Entré a la sala de operaciones con frío, temblando, era una mezcla entre el miedo y el frío, porque los quirófanos son fríos", comenzó el relato la artista.

"Entonces yo entré así, temblando, con la sabanita. Había una asistente, una enfermera, y se ve que me puso un caloventor en los pies. Entonces empecé a sentir como calentitos los pies, que dije 'ay, gracias. ay, sí, gracias a la vida', y empecé "Gracias a la Vida", y me puse a cantar en el quirófano", recordó Zenko.

"No sabés el silencio que se hizo. Mi médico me dijo 'qué lindo lo que hiciste, si entrás así a la operación, con esta actitud, va a salir todo muy bien, esto que vos estás haciendo no se compra en ningún lado'", afirmó.

"Y ahí pensé en Mercedes [Sosa] también, porque ella cantaba esa canción. Nada, fue un momento muy interesante", agregó Zenko. "Los desafíos que te pone la vida, como no deseados", comentó Juana.