Julián Serrano hizo una divertida confesión sobre su alimentación y sorprendió a todos

El influencer Julián Serrano fue la estrella invitada este lunes por la noche en una nueva edición de No es tan tarde (Telefe), el late night show que conduce Germán Paoloski. El joven actor, cantante y estrella de las redes sociales se sometió al clásico cuestionario del programa y reveló que fue vegano, aunque duró apenas 10 días.

“Mirá vos este detalle que encontré del señor Julián Serrano”, dijo Paoloski para ponerle un poco de suspenso a la entrevista. “Parece que para él, desde muy chico, la comida es sagrada. Entra en trance cuando come, no quiere que lo molesten, que le hablen. ¿Es así?”, le preguntó al youtuber y éste asintió.

Julián Serrano reveló que fue vegano por 10 días

“Esto lo traes desde chico, no lo cambiaste, ¿seguís igual?”, insistió el conductor. “Porque me imagino que vas a comer con una chica, no con tu novia [la médica e influencer Sofía Alberto], con una chica que recién conocés y la invitás a comer. Si entrás en trance, ¿no le hablás?”, le consultó. Pero antes de que el artista pudiese responder, tomó la palabra Fabián “Zorrito” Von Quintiero, uno de los músicos del ciclo.

“Bueno, esto pasa muy seguido, a todos nos pasa. Entramos en trance con una buena comida bien hecha, rica, sabrosa”, sostuvo el ex Ratones Paranoicos, conocido también por sus emprendimientos gastronómicos.

Finalmente, el campeón del Bailando por un Sueño 2018 -junto a Sofía Morandi- explicó cómo se pone a la hora de comer. “Al comienzo hablo una banda, quizás corte insoportable, corte callate, porque no quiero aburrir a la otra persona, entonces arranco y no paro”, sostuvo el joven de 28 años, y aseguró que cuando viene la comida aprovecha para “escucharla a ella”.

“Generalmente (ella) tampoco habla y termina siendo ese momento... pero como miro la comida no es incómodo. Después se me pasa”, aclaró el influencer. Von Quintiero volvió a meterse en la conversación y le consulto qué estilo de comida es su favorito. “¿Vegano? ¿Vegetariano?”, le preguntó. Y la respuesta de Serrano generó uno de los momentos más divertidos de la noche.

Julián Serrano en el edificio Burj Khalifa (Foto: Instagram @julianserrano01)

“No, fui vegano 10 días”, aseguró el joven y sorprendió a todos en el piso. “Ah, pensé que 10 minutos. Fui vegano, vi un bife de chorizo y me tiré de cabeza”, acotó con humor Paoloski. “Mal, prácticamente fue eso”, admitió Serrano y reconoció que no pudo aguantar mucho más. “Hice el intento al menos, traté de salvar el planeta... fracasé”, sostuvo y se encogió de hombros con una sonrisa.

Alejado momentáneamente de la pantalla chica, Serrano grabó nueva música durante la pandemia y también se enfocó de lleno en el mundo de las criptomonedas. De hecho, gracias a esa nueva faceta pudo viajar el mes pasado a los Emiratos Árabes Unidos y conocer el lujo de su capital, Abu Dhabi, y también la excentricidad de Dubái.

Julián Serrano en el edificio más grande del mundo (Foto: Instagram @julianserrano01)

Al comienzo de la entrevista, cuando Paoloski le preguntó cómo se define, si actor, músico, youtuber o creador de contenido, el joven dijo que ahora usa el término Key Opinion Leader o KOL, que en español significa “líder de opinión clave”, y se refiere a aquella figura pública capaz de ofrecer opiniones de credibilidad sobre un tema en un nicho de mercados. “Me parece mucho más cheto que influencer, entonces voy a empezar a usar ese”, aseguró.