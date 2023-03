Julieta Poggio estuvo a solas con su novio después de cinco meses y compartió una foto íntima del encuentro

escuchar

Luego de cinco meses de aislamiento Julieta Poggio se reencontró con su novio en plena soledad. La pareja aprovechó sus primeros momentos para compartir una foto íntima, la cual sirvió para desmentir cualquier rumor sobre una posible crisis. Tras quedarse con el tercer puesto en Gran Hermano (Telefe), la influencer debió esperar dos días más para ver a Lucca Bardelli.

En la noche del miércoles 29, Poggio compartió en las Historias temporales de Instagram una fotografía partida en cuatro. Allí aparecen las manos de ella y de Bardelli con un oso de peluche de fondo además del mensaje: “Con bb Lucca y Lucca”, en referencia al muñeco. De manera llamativa, esta fotografía apareció tras protagonizar un incipiente escándalo en las redes.

Julieta Poggio posó junto a su novio en Instagram y revolucionó a sus fans (Fuente: Instagram/@poggiojulieta)

Horas antes de publicar aquella imagen, Julieta hizo un posteo en el perfil de la misma red social y sospechosamente le puso “Me Gusta” a un comentario que hablaba en contra de Lucca. Segundos luego de la repercusión que generó entre sus fans, borró esa reacción y procedió a subir la mencionada Historia. En tanto, este mediodía reafirmó que su relación con Bardelli se encuentra en buenos términos. Allí celebró el reencuentro y escribió: “Al fin”.

La reacción de Julieta Poggio que borró más tarde (Fuente: Instagram/@poggiojulieta)

La presunta crisis amorosa entre los jóvenes inició durante la estancia de Julieta en Gran Hermano. A lo largo de sus días, recibió gritos constantes desde el afuera en donde se indicó que Lucca le era infiel. Con la gala del reencuentro en donde los cuatro semifinalistas contaron con la visita de sus familiares, Poggio fue tajante con Bardelli, quien le aseguró que no mantuvo ningún tipo de affaire mientras ella habitó la casa más famosa del país.

La respuesta de Julieta Poggio ante los rumores de infidelidad de Lucca

Antes de publicar en sus redes sociales el reencuentro con su novio Lucca Bardelli, Julieta Poggio rompió el silencio y se atrevió a dejar en claro cuál es su estado sentimental actual. Con un tono de hartazgo salió en defensa de su pareja y aseguró que no cree los supuestos rumores de infidelidad por los que se intentó incriminarlo, ni tampoco los presuntos chats con otras mujeres.

En diálogo con Primicias Ya, la ex Gran Hermano zanjó: “Se dijeron tantas pelotu***, estoy harta de escuchar todas las cosas que inventaron. Lo que me enoja es que se diga que yo decidí exponerme a todo esto y que él no. Me da mucha culpa y me hace sentir mal que él haya pasado por todo esto. Él todo lo que hizo este tiempo fue apoyarme y estar ahí para mí”, subrayó Poggio.

“Me da bronca la cantidad de cosas que inventaron para hacerlo quedar mal a él. Es todo mentira, yo confío en él. Los chats que aparecieron están trucados, son falsos. Cuando los vi, me cag*** de risa”, añadió la exconcursante, quien lidió con este tipo de señalamientos desde que salió de la casa más famosa del país hace tan solo cuatro días.

“Anoche estuve con él, pasamos la noche juntos y fue la primera noche que pude descansar tranquila. Yo lo amo mucho a Lucca”, concluyó Poggio en referencia a las imágenes que compartió en su cuenta de Instagram más tarde.

