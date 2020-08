Juntos otra vez: Brad Pitt y Jennifer Aniston se reencontrarán en la pantalla

Jennifer Aniston y Brad Pitt volverán a compartir la pantalla después de casi 20 años Crédito: Agencias

18 de agosto de 2020 • 19:08

Brad Pitt y Jennifer Anistoncompartieron la pantalla una sola vez hace casi 20 años. La expareja trabajó junta durante un episodio de la octava temporada de Friends y tiempo después se separaron. Pero al parecer, ahora una iniciativa volverá a juntarlos en una ocasión que genera mucha expectativa entre los fanáticos de los actores.

Brad Pitt se unirá a Jennifer Aniston en un nuevo proyecto. La ex pareja protagonizará una lectura dentro de la película Fast Times en Ridgemont High, que se realizará con fines benéficos. De la iniciativa también participarán Morgan Freeman, Julia Roberts y Shia LaBeouf.

Un comunicado de prensa de los productores de la película informó que el evento será en una mesa virtual y será transmitido en vivo. En tanto, aclaró que se trata de una "lectura de mesa sin ensayar, todo vale " y se podrá ver a través de Facebook Live y TikTok.

El objetivo de esta película es recaudar dinero para CORE, una organización sin fines de lucro encabezada por Sean Penn, y Reform Alliance, que trabaja en la reforma de la justicia penal y actualmente brinda ayuda a personas encarceladas en tiempos de coronavirus.

Inicialmente, Pitt no estaba confirmado como parte del proyecto. Sin embargo, la fecha original del evento se cambió al 21 de agosto para no coincidir con la Convención Nacional Demócrata. "Afortunadamente, pudimos cambiar algunos horarios y agregar algunos nuevos miembros estelares del elenco, por lo que estamos encantados de comenzar el fin de semana con una transmisión el viernes por la noche", expresó uno de los realizadores.

El presentador de programas de entrevistas, Jimmy Kimmel, es otro de los nombres nuevos en la lista, que actualmente incluye a Jennifer Aniston, Morgan Freeman, Shia LaBeouf, Henry Golding, Matthew McConaughey, Sean Penn, Julia Roberts y Dane Cook.

Pitt y Aniston trabajaron juntos por última vez en 2001, durante un capítulo de Friends, cuando la ex pareja todavía estaba casada. Pitt actuó como invitado en el programa como Will Colbert, un ex compañero de clase del personaje de Aniston, Rachel Green, que no la quería por su comportamiento durante la escuela.

Pitt y Aniston fueron una de las parejas más famosas de Hollywood y siempre ambos dan que hablar. Se conocieron en 1998, se casaron en 2000 y luego, se divorciaron en 2005.

La última vez que se los vio juntos fue durante la entrega de los premios SAG. En ese evento se pudieron ver algunas imágenes de los dos juntos, donde quedó clara su buena relación. Pitt miró en el backstage asombrado y orgullo a Aniston mientras ella recibía su premio por su actuación en The Morning Show y luego ambos fueron fotografiados felicitándose mutuamente.