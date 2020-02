Karina K: digna sucesora de Lucía Galán, en Hello, Dolly!

Es una de las actrices más premiadas del teatro argentino y cuando la cantante de Pimpinela deje su papel, le permitirá volver a desplegar su talento en la calle Corrientes Crédito: G. Machado

Nadie se explica cómo la televisión todavía no la captó. En el teatro la aman. Tal vez sea la actriz con más premios en su haber y logró sortear el estigma de ser "actriz de musical" al formar parte del elenco protagónico de la comedia ¿Qué hacemos con Walter? durante tres temporadas. Tiene un toque de Niní Marshall, otro de Lydia Lamaison, que se completa con el talento propio, ese con el que nació y que formó. Karina K, para muchos, es calle Corrientes, con un bajo perfil que sostiene aunque haya protagonizado desde Cabaret y Sweeney Todd hasta Al final del arcoíris o Yiya. En el estudio de Gabriel Machado, maestro del teleobjetivo, anteayer realizó la sesión de fotos que se usarán para la promoción de su nuevo protagónico en Hello, Dolly!, la exitosa comedia musical que tiene actualmente a Lucía Galán al frente. Ella anticipó desde el comienzo que no podría completar la temporada porque debe partir de gira con Pimpinela. Su última función será el 15 de marzo y le cederá el cetro a Karina K.

"Hace unos meses me llamó Leo Cifelli, uno de los productores. Estaba con ¿Qué hacemos con Walter?, de Juan José Campanella y Emanuel Diez, dirigida por el mismo Campanella, pero justo terminamos el 8 de marzo, así que pude coordinar pasar de una obra a la otra de manera armoniosa", cuenta feliz Karina.

No es fácil el proceso de trabajo al incorporarse a una obra que ya lleva un tiempo en cartel. Pero tuvo que vivir una situación similar en 2007, cuando tomó el protagónico de Cabaret, al dejar el elenco Alejandra Radano. "Es un proceso muy similar a aquel, en su metodología de ensayo. En aquel entonces, el director de actores Rubén Vianni me llevó a profundizar partiendo de la novela original, hasta el trabajo conjunto con la preparadora vocal y la asistente de coreografía. Ahora ya estoy concentrada desde hace unos meses, viendo todas las versiones existentes y retomé mis clases de canto con Nacho Mascardi, que me lleva a lo más alto desde lo vocal -explica-. Ensayo fuerte con Hernán Kuttel, el asistente de dirección de Hello, Dolly! Con Arturo Puig, el director, hemos tenido unos diálogos muy interesantes sobre la personalidad de Dolly Levi, el contexto histórico de la obra y el camino emocional del papel. Con Ángel y Damián Mahler abordamos todos los aspectos de la música".

Desde su estreno, Hello, Dolly! forma parte del top ten de recaudación, según Aadet. El elenco lo completan Antonio Grimau, Darío Lopilato, Ángeles Díaz Colodrero, Laura Azcurra, Agustín Sullivan, Matías Acosta, Flavia Pereda y 18 artistas más. "Dolly y Karina tienen mucho en común: su alegría, sentido del humor, desparpajo e ironía. Su ferviente deseo de hacer felices a los demás, su determinación y su optimismo a toda prueba. Dolly cumple lo que dice porque es sincera consigo misma", se compara la actriz.

Hello, Dolly!, de Michael Stewart y Jerry Herman, se estrenó en Broadway, en 1964, y se convirtió en uno de los mayores clásicos de la comedia musical. En la Argentina tuvo dos versiones inolvidables. La primera, en 1967, con Libertad Lamarque y Raúl Rossi (Arturo Puig también formaba parte del elenco); y en 1996, con Nati Mistral y Juan Carlos Dual. " Hello, Dolly! es un retrato de época. Lo veo casi como una opereta o como ópera bufa, género popular que observa la sociedad de la época y la plasma en un registro remarcado de la actuación a través de una trama sencilla para que no sea olvidable, fácil de transmitir y entender. Me recuerda a los musicales de Gilbert & Sullivan, padres de la comedia musical inglesa. ¿Podríamos decir que son antiguas? No, son retratos de época. Si vamos al Museo del Louvre no desestimamos un cuadro por haber sido creado en la Edad Media. Un cuadro es la representación congelada de una época. Una ópera o un musical histórico es un cuadro de época pero vivo, en 3D, y hoy, atravesado por la tecnología", describe.

Pocas actrices argentinas tienen en su haber la cantidad de premios recibidos por Karina K durante su trayectoria. Fue distinguida como personalidad destacada de la cultura de la Ciudad de Buenos Aires, ganó 6 premios Ace, 2 Hugo , 2 Trinidad Guevara, 2 Florencio Sánchez, 2 Teatro del Mundo y un Luisa Vehil. "Creo que aún se encasilla a los actores por el género que frecuentan. Por eso es muy importante que todos abordemos otros géneros y saber decir que no a ciertos ofrecimientos de su metier que no convenzan del todo, asumir riesgos. Más allá de los productores que no visualizan a un artista del musical para actuar en otros medios, o el hecho de que directores no vean el potencial que existe porque no se acercan a los teatros. Así y todo, creo que siempre es el artista quien define su camino", concluye para agregar algo contundente: "Mi meta no es ser popular, mi meta es ser esa clase de actriz que erice la piel de la espalda de cualquier espectador".