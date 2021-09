Karina La Princesita contó que su hija quiere irse del país: “Tiene las cosas bastante claras”

Karina, ‘la Princesita’ habló de una de sus nuevas metas a corto plazo. Según contó, en el último tiempo viene trabajando para cumplirle un sueño a Sol, la hija que tuvo con el El Polaco, ya que la adolescente tiene un ambicioso objetivo: estudiar en una universidad del extranjero.

“Ella sabe que termina la secundaria y se quiere ir a estudiar afuera”, dijo Karina en declaraciones a Implacables (El nueve). Asimismo, detalló: “Parte de lo que yo trabajo es para que ella tenga con qué ir para cumplir sus sueño. ¡Claramente la apoyo!”.

A pesar de su corta edad, la joven tiene proyectos muy concretos para su futuro: “Desde chiquita tiene las cosas bastante claras”, señaló la artista.

Durante la misma entrevista, Karina se refirió a la delicada situación de los músicos por la pandemia de COVID-19, que si bien de a poco y con protocolos están volviendo a trabajar, aún no lo hacen al 100%. “Está bueno tratar de empezar a mover un poco, tal vez no sirve tanto porque hay bandas como la mía que para hacer un show tenemos mucho gasto de staff y de técnico. La verdad es que no nos cierra directamente”, explicó.

El divertido pase de factura de Karina La Princesita en un móvil

Días atrás, La Princesita protagonizó un desopilante momento durante una entrevista en La previa de La Academia (Ciudad Magazine). Es que, mientras la elogiaban por sus últimas performances en el reality conducido por Marcelo Tinelli, la vocalista señaló que la metáfora de “no tener techo”, en su caso, es literal. Así, Karina mostró el percance que sufrió en su casa por problemas con los caños de agua.

Tras una larga conversación con Lizardo Ponce y Lourdes Sánchez, surgieron los halagos por su crecimiento como participante de La Academia (eltrece), entre los cuales se le dijo a Karina que “no tiene techo” a nivel artístico. Al escuchar la frase, la artista comenzó a reírse. “Bueno, hablando de eso es así la verdad, yo no tengo techo, ¿quieren que lo muestre?”, consultó entre risas.

Karina La Princesita es una de las participantes de La Academia (eltrece) Prensa LaFlia

Con el permiso de los conductores, hizo un paneo del interior su hogar y comentó: “Resulta que voy a aprovechar el programa de ustedes para denunciar al plomero, porque se me rompió un caño, se me llovía la casa y te juro, me rompió el techo y no lo vino a arreglar”.

Luego, la cantante puso en primer plano el enorme agujero que tiene una parte de su techo, con los caños a la vista, al igual que los soportes de madera. “Cierro la nota así, dándole la razón a Ángel de Brito, porque es verdad, no tengo techo”, concluyó con humor.