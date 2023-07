Karina La Princesita fue grabada por su hija sin saber y reveló información que reavivó los rumores de romance

escuchar

En los últimos días, Karina “la Princesita” Tejeda es foco de atención debió a los rumores de romance luego de que se difundiera un video en el que se muestra el momento en el que se retira de la fiesta de premiación de los Martín Fierro acompañada de los exhermanitos, Marcos Gioncchio y Alexis “el Cone” Quiroga. Rápidamente, se habló de una posible relación de la cantante con uno de los exparticipante del reality. En este contexto, la hija de la artista compartió un video que sumó especulaciones a la situación.

Sol Cwirkaluk tiene 16 años y es una frecuente usuaria de las redes sociales, donde comparte ciertos momentos de su vida y se suma a los trends del momento, de bailes y rutinas. En este contexto, la adolescente decidió acudir a su más de un millón de seguidores en TikTok para que la ayudara a cumplir con un deseo. El pedido era sencillo, preguntarle a su madre, Karina “la Princesita”, cuántos “Me gusta” debía acumular en una publicación para que le dé autorización para hacerse un corte depilatorio en la ceja, un cambio que no tenía el permiso de su madre para hacer.

Sol Cwirkaluk mandó al frente a Karina, la princesita

La secuencia explicativa para sus seguidores fue grabada por la joven, quien acto seguido procedió a buscar- por la casa que comparten- a su madre para hacerle la propuesta de ese convenio. Sin embargo, ante el primer llamado que realizó se encontró con una reacción inesperada. “No, no. ¿Viste que me estoy yendo con alguien?”, fue la respuesta de la cantante al anticiparse ante un posible pedido, que podría interrumpir sus planes.

De inmediato, Sol le advirtió a su madre que estaba siendo filmada para que no continúe hablando ante la posibilidad que brindara información personal. “Ahora te tengo amenazada, vas a tener que hacer lo que te diga”, sugirió la adolescente. Pero la cantante redobló la apuesta: ¿Por qué? Si yo no miento”. Tras este percance, el video continuó de acuerdo a lo planeado con el especial pedido, a lo que luego de una breve negociación, Karina pidió un total de 5 millones de vistas en el video para autorizar a la joven a realizarse el cambio de look, lo que finalmente llevó a cabo.

Lo cierto es que más allá del objetivo del video, tras la publicación del material, las palabras de Karina generaron gran repercusión debido a que agrandó la incógnita sobre quién era su acompañante, información que se mantuvo en resguardo. Poco se tardó en especular que la artista iba a tener una cita, y bien podría ser con alguno de los dos jóvenes con la que recientemente se la vio acompañada.

El video de Karina, la princesita, saliendo con Marcos y Alexis

Un año atrás, Karina anunció su separación de Nicolás Furman y desde entonces no había sido vinculada amorosamente con nadie, hasta la publicación del video en A la tarde (América) en el que se la ve acompañada. Por su parte, el Conejo de GH negó tener un vínculo romántico con la cantante. “Nos vieron salir con Marcos Ginocchio y ella de los Martín Fierro, ¡y sacaron esa versión!. Nada que ver, lejos de eso. De hecho, hablé muy poco con Karina”, afirmó en diálogo con Ciudad Magazine. Por su parte, los otros dos vinculados no se refirieron al tema.

