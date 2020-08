"Espera mi devolución": Karina, La Princesita, también es jurado de su hija Sol

Karina, La Princesita, mostró una conversación con su hija, Sol, en el que la niña le mostró un cover para que su madre la diera su opinión Fuente: Archivo

Karina, La Princesita, brilla en la pantalla de la televisión desde que se desempeña como jurado del Cantando 2020. Sin embargo, el rol que ejerce en el reality también lo realiza en su casa, con su hija Sol, fruto de la relación que mantuvo hace años atrás con El Polaco.

La cantante compartió a través de su cuenta de Twitter la captura de pantalla de un chat en el que su hija le enviaba una serie de mensajes y un video de un cover cantando una popular canción entre los jóvenes.

"Maaa, mira. Decime si está bueno o no", le escribió Sol a su madre y luego le mandó un video en privado en el que se la puede ver cantando frente a la pantalla. El video luego fue compartido por la adolescente en sus redes sociales.

Después de compartir la imagen de la conversación con su hija, Karina escribió, sin ocultar su orgullo: "Y me encanta cómo espera mi devolución antes de subir un cover".

El tema musical que compartió Sol es la canción Sober de Demi Lovato. En la interpretación, la joven demostró las condiciones musicales que heredó de sus padres.

La participación de Karina no pasa desapercibida en el Cantando 2020. La cantante tropical mantuvo ya duros cruces con Gladys "La Bomba Tucumana", Angela Leiva y Moria Casán. En el último enfrentamiento, La One le dijo: "Karina se vino con rencor y lo está largando acá. Está haciendo catarsis, la devolución del rencor".

"Pero tengo razones", se justificó la cantante. "Mirá que la princesita no se come una", intercedió el conductor del certamen, Ángel de Brito, y dejó en claro que la intérprete de "Corazón Mentiroso" no se queda callada.