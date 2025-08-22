Karina Mazzocco se quebró al entrevistar al hijo de la “Locomotora” Oliveras y no pudo continuar con el programa

En medio del furor por el estreno en Netflix de En el barro, el spin-off femenino de El Marginal, el hijo de Alejandra ‘Locomotora’ Oliveras habló en A la tarde (América TV) de cómo fue la experiencia de ver a su madre -quien falleció el 28 de julio a causa de un ACV isquémico- en su debut como actriz. Las declaraciones de Alejandro conmovieron a Karina Mazzocco, quien no pudo continuar con el programa.

Alejandra Locomotora Oliveras falleció el 28 de julio Fabian Marelli

“¿Cómo viste a tu madre, cómo fue verla actuando?“, le preguntó la conductora al joven, que estaba a través de Zoom. ”Es un poco raro verla ahí porque no es un contexto en el que ella se movía. Pero es alucinante. Me encanta la serie, me encanta cómo se desarrolla ella, sigue siendo fiel a lo que es ella, digamos", expresó y explicó: “Por ejemplo, si ustedes se ponen a ver el personaje, no fuma, no toma, no hace ninguna escena media rara, tipo sexual”.

En ese sentido, el periodista Luis Bremer le mencionó que la deportista “se había negado al desnudo porque tenía mucho pudor”. “Te quiero preguntar a vos, que estás en un primer mes, donde todo es duelo, ausencia y donde seguramente quisieras abrazar a tu vieja, ¿cómo es verla vital y en vida, cuando hace muy poquito la velaste?“, le consultó, a lo que él respondió: ”Es un proceso largo, que uno no supera así no más este tipo de cosas. Pero es muy importante verla en la serie, me hubiera gustado que se vea porque yo creo que agradó mucho su personaje, su forma de actuar, siendo la primera vez que se la pudo ver en pantalla a través de una serie".

Karina Mazzocco no pudo contener la emoción (Foto: Captura TV)

Por su parte, Josefina Pouso quiso saber cómo fue que su madre aceptó la propuesta de formar parte de la ficción de Sebastián Ortega. “Yo como trabajaba con ella, estaba al tanto de todos sus proyectos y en este en particular estaba muy emocionada, nunca estuvo nerviosa. Ella quería incursionar en este mundo de series y películas porque uno de sus sueños era que se haga la historia de su vida. Fue como un pie el estar ahí para que la conozcan y de decir ‘bueno, después vengo con esta propuesta’”, dijo.

A raíz de su respuesta, Mazzocco le consultó si la propuesta sobre la serie llegó. “No, aparte, estoy medio reacio todavía a atender los teléfonos. Me llamó una chica conocida, por eso hice la entrevista con ustedes aparte quiero contarles todo lo que siento. Estoy muy orgulloso y aunque ya no está sigue siendo historia”.

“Tu madre fue una mujer fuera de serie, Alejandro”, dijo Karina y se quebró: “A mí me cuesta mucho hablar… Un abrazo muy fuerte”. Acto seguido, le pidió a sus compañeros “si la podían ayudar”, por lo que Bremer tomó la palabra y le agradeció por la entrevista. Al despedirlo, el periodista se dirigió a Karina y destacó que en el ciclo “se dé el espacio para la emoción”. “No es fácil, la muerte de esta mujer me golpeó”, completó la conductora.

Cabe recordar que el día del fallecimiento de Oliveras, Mazzocco realizó un emotivo posteo en su perfil de Instagram, donde mostró los guantes que la boxeadora le había regalado en una de sus visitas al ciclo. “Me quedan tus guantes de boxeo Ale, Los que me regalaste cariñosamente el día que pasaste de visita por A la tarde. Y me queda tu energía imparable, tu afecto y tu recuerdo para siempre", escribió.

Karina Mazzocco compartió una sentida publicación tras el fallecimiento de Alejandra 'Locomotora' Oliveras (Foto: Captura Instagram/@karinamazzocco)

Además de la imagen de la recordada deportista, compartió un video con el que mostró los guantes dorados que recibió. “Estos guantes son el emblema de tu lucha y tu resiliencia infinita! Gracias querida Alejandra, por regalarme este símbolo, tu bandera. Hoy siento mucha tristeza y a la vez, siento la dulzura de la aceptación. Entiendo que tu misión fue cumplida y Dios te quiere junto al resto de sus ángeles en el reino de los cielos”, completó.