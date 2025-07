Las imágenes de “Locomotora” Oliveras en el rodaje de En el barro, la serie que estrenará Netflix tras su muerte

Tras darse a conocer la triste noticia de la muerte de Alejandra “Locomotora” Oliveras a los 47 años, después de haber sufrido un accidente cerebrovascular isquémico (ACV) y estar dos semanas internada en el Hospital José María Cullen de Santa Fe, sus compañeras de elenco de En el barro, el spin-off de El marginal que se estrenará en Netflix el próximo 14 de agosto, la recordaron con cariño a través de las redes sociales.

La "Locomotora" Oliveras en la serie En el barro

“Que en paz descanse nuestra gran Locomotora. Una luchadora dentro y fuera del ring. ¡Gracias por tus grandes enseñanzas! Te vamos a extrañar mucho“, expresó María Becerra, que hace su debut actoral en la serie, además de darle voz al tema principal de la banda sonora.

El mensaje de María Becerra para despedir a Alejandra "Locomotora" Oliveras

“Gracias Locomotora por enseñarnos a sacar la mejor versión de nosotros mismos. Te vamos a extrañar”, dice el posteo de Instagram que la cuenta oficial de Netflix Argentina le dedicó a la exboxeadora, que en la ficción comandada por Sebastián Ortega interpreta a Rocky, una de la reclusas que cumple con su condena en la cárcel de mujeres La Quebrada, donde se desarrolla la historia.

“¡Qué alegría conocerte y trabajar juntas! Entusiasta de la vida, Ale. Tu Rocky de En el barro quedará en nuestros corazones", comentó la actriz Carla Pandolfi en la misma publicación.

“Tu energía era arrolladora, como tu entusiasmo por vivir y seguir aprendiendo de lo que todavía no habías transitado. Nos motivabas siempre con tus rutinas de entrenamiento, tu música que siempre te acompañaba, y también con tu experiencia de vida como muestra de superación diaria sin victimizarte”, agregó Pandolfi en sus historias de Instagram junto a una imagen con la deportista durante el rodaje. “Me quedan las charlas compartidas, tu cariño, tu respeto, tu amor por la vida. Fuiste, sos y serás la gran campeona de tu vida”.

La actriz Carla Pandolfi recordó a la "Locomotora" Oliveras, su compañera de elenco en la serie En el barro

“Gran compañera, nos llenaba de energía. ¡Abrazo al cielo", expresó por su parte la actriz Erika De Sautu Riestra, que también integra el elenco de la producción de Underground y Netflix.

“Siempre alegre, positiva, con una energía admirable. En nuestros corazones, Locomotora querida”, sumó en otro video de backstage en el que Oliveras bromea sobre su personaje. “Se llama Rocky porque cago a trompadas a todas”, decía la campeona mundial entre risas.

La "Locomotora" Oliveras en la serie En el barro

“Todas las actrices del elenco de En el barro estamos muy conmovidas por la muerte de Alejandra. Compartimos con ella muchas horas de grabación diarias y ella fue todo el tiempo una compañera de trabajo generosa y, detrás de esa musculatura, había una chica humilde de gran calidez que desparramaba cariño. Hasta siempre, Loco!“, destacó Cecilia Rossetto, una de las protagonistas de la ficción.

Alejandro Ciancio, el director de En el barro y El marginal, también compartió imágenes de la “Locomotora” en el set, donde se la puede ver entrando en calor junto a sus compañeras, y luego enseñándoles movimientos de boxeo. “Serás siempre recordada así: alegre, con energía y queriendo que todos seamos mejores personas. Abrazo al cielo, campeona. Gran compañera y profesional”.

Netflix recordó a Locomotora Oliveras

El año pasado, en la mesa de Juana Viale, la exboxeadora había dado detalles de Rocky, su personaje en la ficción carcelaria: “Soy una asesina. Yo maté haciendo justicia, a un hombre, a mi marido. Por eso estoy en la cárcel hace muchos años, pero no soy narco ni chorra. Cuando vean la serie se van a dar cuenta y me van a dar la razón”.

En ese sentido, remarcó por qué decidió aceptar la propuesta: “Cuando me contaron sobre el papel y por qué estoy en la cárcel dije que sí. Si me hubieran dicho ‘sos narco’, no hubiese podido. No puedo actuar de narco o de chorra. De asesina sí, pero por el motivo”.

Asimismo, “Locomotora” se había mostrado muy entusiasmada por el desafío de integrar el elenco de una serie. “Es hermoso, un mundo nuevo para mí, nunca actué en ficción. Me encanta, estoy agradecida a Sebastián Ortega por la oportunidad. Cuando me llamaron no lo podía creer”.