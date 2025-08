Mirtha Legrand se emocionó al recordar a Alejandra “Locomotora” Oliveras: “Qué muerte terrible tuvo”

Mirtha Legrand se mostró conmovida por la muerte de Alejandra “Locomotora” Oliveras. La exboxeadora falleció el lunes pasado como consecuencia de un accidente cerebrovascular isquémico (ACV) por el que estuvo internada durante dos semanas en estado crítico en el Hospital José María Cullen de Santa Fe. “Qué muerte terrible tuvo, pobrecita. Es tristísimo”, lamentó.

En un momento de la noche la Chiqui interrumpió la charla con sus invitados -Cecilia Roth, Mario Pasik, Andrea Politti, Carlos Mac Allister y Gastón Edul-para hablar de la partida de la deportista. ““En todos los deportes siempre hay un argentino que se destaca. No quiero olvidarme de nombrar a la persona que murió hace unos pocos días. Era muy querida”, expresó, compungida. “Yo la tuve varias veces en el programa. Un ser adorable, encantadora, inteligente”, remarcó con énfasis. “Qué final de vida”, sumó.

Alejandra "Locomotora" Oliveras en la serie de Netflix En el barro, que estrenará el próximo 14 de agosto

“Fue todo muy rápido”, intervino Edul en relación al fatal desenlace de la vida de Oliveras. Luego, destacó su figura. “Ella es un ejemplo. No solo trascendió por sus resultados deportivos, por haber sido campeona del mundo, sino que además había encontrado algo con la gente en el último tiempo. No quiero reducirlo a decir que era una influencer motivacional, pero llegaba a los jóvenes a través de las redes sociales con un mensaje muy profundo”, agregó, y recordó su historia de vida: que empezó en el boxeo para defenderse de la violencia doméstica. “Empujaba a la gente a ir por más”, completó.

Mac Allister, por su parte, recordó un encuentro que tuvo con Oliveras cuando fue Secretario de Deportes de la Nación en el gobierno de Mauricio Macri. “Pidió una reunión y vino a la oficina con cinco cinturones todos colgando. Entró y me dijo que necesitaba trabajo. Que quería trabajar, no quería plata del Estado”, repasó. “Ahí mismo empezamos un proyecto que se hizo realidad que fue ‘Campus con tu ídolo’. Convocamos a figuras de varios deportes que recorrieron el país y daban clases a los chicos del interior, cada uno en sus áreas, gratis. Todos me pedían a la Locomotora. Tenía una alegría que la caracterizaba, les encantaba tenerla”.

“Qué inteligente era, muy inteligente”, resaltó de nuevo Mirtha Legrand. “Era hipnótica”, coincidió con Edul y confesó que Marcela Tinayre, su hija, “la adoraba”. “La había invitado varias veces a Las rubias, el programa que tenía. Y quedó destruida con su muerte. La afectó muchísimo”, confió. “Me dijo ´era un genio. Era tan inteligente, tan rápida mentalmente´. Que Dios la tenga en la gloria. Qué muerte terrible tuvo pobrecita, es tristísimo”, cerró.

Un sentido saludo a la familia Yankelevich

Mirtha usó unos pocos minutos al comienzo de su programa para hacer referencia a la tragedia que enlutó esta semana al espectáculo argentino: la muerte de Mila, la hija de Tomás Yankelevich y Sofía Reca y nieta de Cris Morena y Gustavo Yankelevich. La niña, de siete años, falleció como consecuencia de un choque náutico en Miami el lunes pasado.

“Todo mi cariño para Sofía, Tomás y a toda la familia Yankelevich y Reca. Un beso al cielo para Mila”, alcanzó a decir antes de que los ojos se le llenaran de lágrimas. “Qué desgracias espantosa”, agregó.

Mirtha se sumó así a las reacciones de la comunidad artística frente a la tragedia. “Estoy destruido. No lo puedo creer”, escribió Marcelo Tinelli en sus redes sociales al poco tiempo de que trascendiera la noticia. “Mi amor inmenso a toda la familia, que forma parte de mi vida. No lo entiendo”, completó, y agregó varios emojis de corazones rotos y uno negro.

El posteo de Benjamín Vicuña tras la muerte de Mila Yankelevich

“En una fría mañana donde el dolor de una familia es el dolor de un pueblo, de una comunidad absorta frente a la tragedia, nos hacemos preguntas que jamás tendrán respuesta”, reflexionó por su parte Benjamín Vicuña en su cuenta de Instagram. “Somos esa familia, somos la naturaleza que estalla, que erupciona y cambia. Que se abraza. Mi corazón está con ustedes, familia Yankelevich”, sumó. El actor chileno, quien también afrontó la tragedia de perder una hija pequeña, Blanca, en el año 2012, cerró el texto con un corazón blanco.