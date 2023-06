Mariano de la Canal apuntó contra Kennys Palacios y desató una nueva pelea: “No se la va a bancar”

escuchar

Kennys Palacios, el mejor amigo, y Mariano de la Canal, el “fan”. Dos personalidades muy distintas unidas por su relación con la Wanda Nara. Los escándalos los tocan de cerca y ellos no dudan en responder, aunque esta vez son los protagonistas. El martes, el estilista estuvo en LAM (América) y tuvo un mano a mano con Ángel De Brito y las angelitas, y le preguntaron, entre otras cosas, qué tan amigo es de Mariano y su respuesta fue contundente.

“Éramos muy amigos”, lanzó Kennys, y continuó: “Después tuvimos una pequeña pelea”. En cuanto a los motivos, sostuvo que tenía que ver con “comentarios que tiraba”, puesto que aseguró que Mariano se iba “mucho” de boca. Al escucharlo, el conductor le dijo que hicieron un móvil con de la Canal, y durante los siguientes minutos se encontró con las opiniones que su “examigo” tenía sobre él, donde no faltaron los palitos y las indirectas.

Kenny Palacios, estilista e íntimo amigo de Wanda Nara Instagram @kennypalacios

“¿Cómo llegó Kennys a la vida de Wanda Nara?”, le preguntó el cronista de LAM a Mariano de la Canal y es que, desde hace un par de años, ambos se muestran juntos constantemente, ya sea en viajes, eventos o en alguna reunión familiar. “Hace muchos años fue eso. Yo antes era muy, muy muy amigo de Kennys. De hecho, él fue quien me presentó a Wanda para ir y ser su fan en 2011″, sostuvo el mediático.

En cuanto a cómo empezó la relación entre la empresaria y el estilista, comentó: “Creo que Kennys primero estaba con Zaira y Wanda se lo robó. Así fue ahora que me acuerdo”. A partir de ahí, comenzó un contundente descargo de su parte: “El otro día vi en la televisión que Kennys dijo que yo soy un invento de él y ¡No amor!”.

Mariano de la Canal apuntó sin filtro contra Kenny Palacios

“Pero fue idea de él que vos estés como fan de Wanda”, le remarcó el cronista, remitiéndose a lo que dijo apenas segundos antes. “A ver, Wanda quería un fan, es verdad. Ella y Kennys me convocaron para que sea yo. Al principio no me animaba porque no entendía que querían y después dije ‘ya fue, lo hago’. Pero, mirá, 12 años después sigo trabajando, estoy todos los días en eltrece, haciendo temporadas de teatro, así que les agradezco a los dos, pero también a mi caminito lo hice solo, así que no le puedo agradecer todo a la vida”.

Ante esto, le preguntaron si le molestaba que Palacios se atribuyera su éxito. “Él es Kennys y yo soy Kennys-vel”. En cuanto a la inminente participación del estilista en la nueva temporada de Bailando por un sueño, tras primero recordar que él anteriormente ya estuvo, expresó: “Le deseo lo mejor, ojalá le vaya bien. Él siempre quiso estar ahí, está bueno que la gente cumpla su sueño y que pueda lograrlo. Seguramente voy a ir a verlo”.

Mariano de La Canal ganó popularidad por ser "el fan" de Wanda Nara Instagram: @marianodelacanal/ @wanda_nara

Sin embargo, recalcó que no le tiene mucha fe como participante y que incluso piensa que el suyo puede ser uno de los primeros casos de renuncia. “Creo que Kennys, por como lo conozco y por su forma de ser que es calentón, no se la va a bancar. El Bailando es fuerte y capaz, termina llorando, como yo, pero él de verdad”.

“Aparte hay que entrenar y yo no sé si él tiene tiempo porque está siempre con el secador en la mano”, concluyó Mariano sin filtro. Por su parte, tras la vuelta al estudio y después de escuchar a de la Canal expresarse en su contra, Palacios se limitó a decir: “Lo voy a invitar para que haga de fan mío también”.

