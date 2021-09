Barby Silenzi estalló contra El Polaco y le pasó factura en vivo: “¡Horrible lo que decís!”

Barby Silenzi y El Polaco se caracterizan por ser una pareja que se dice las cosas de frente, sin importar dónde estén. En un móvil con Implacables (El Nueve), el periodista le consultó al cantante sobre sus nuevos proyectos musicales y la bailarina se enojó en vivo tras recriminarle que nunca la incluye en sus videoclips.

“Quiero decir algo”, pidió Barby, y reveló: “Voy a participar de un videoclip de El Polaco”. Inmediatamente, el intérprete de “Dulce princesa” se despidió del móvil diciendo “Cortame, Cholo” e hizo el gesto como que se iba del lugar, dejando en evidencia que el tema generaba controversia entre ellos.

Barby Silenzi explotó contra El Polaco y lo mandó al frente en vivo

“Todo el tiempo pone cualquier persona en su videoclip y a mí me dice no. ‘Te voy a poner en esta canción que me encanta’, me dice y pasa...”, afirmó la bailarina.

En ese momento, intercedió el notero del programa que conduce Susana Roccasalvo y le dio la razón al cantante. “El Polaco no decide, tal vez decide la producción”, indicó. El Polaco celebró sus palabras: ““Yo creo que Diego es el mejor notero de la Argentina”, afirmó.

El Polaco y Barby Silenzi participan de La Academia de ShowMatch

“Qué feo lo que decís, horrible lo que decís. No me gusta nada”, se quejó Barby mientras su pareja continuaba halagando al periodista.

Previamente, el también protagonista de la 1-5/18, la nueva tira de Polka, contó que estaba por “sacar nueva música” y adelantó que uno de sus lanzamientos se va a llamar “El ángel que me mira del cielo”, dedicado a su padre, Jorge Cwirkaluk, que murió en su domicilio en junio pasado. “A la gente le va a gustar mucho”, resaltó.

Una vez concluida la nota, Rocccasalvo le envió un saludo a Barby y contó que el viernes pasado murió su mamá, a causa de “una enfermedad que venía arrastrando” y aclaró que la nota fue hecha con anterioridad.

El pasado 4 de julio, Barby Silenzi habló en ShowMatch luego de que trascendieran fotos de su pareja y padre de su hija menor, Abril, de 1 año, disfrutando de la noche en un boliche de Palermo con sus amigos.

Tras la muerte de su padre el artista faltó a La Academia y la bailarina tuvo que presentarse bailar con Rodrigo Tapari, mientras esperaba la sentencia y el cantante de Ráfaga le dedicaba un sentido tema a su colega, El Polaco se fotografiaba en un boliche. “Mirá vos”, fue el comentario de la bailarina al ver la postal de la noche.

LA NACION