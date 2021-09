L-Gante fue papá: nació Jamaica, su primera hija

Esta madrugada nació Jamaica, la primera hija de Elian Ángel Valenzuela, más conocido como L-Gante, quien recibió a la niña junto a su novia, Tamara.

El cantante utilizó su cuenta de Instagram, donde publicó varias imágenes a través de sus stories. La primera, a las 4 de la mañana, desde el hospital. “¿Nacerá a las 4.20?”, escribió en referencia a su arenga “Cumbia 420″.

A las 4 de la mañana el trapero compartió con sus seguidores que estaba esperando la llegada de su hija Instagram @lgante_keloke

Minutos más tarde, volvió a postear dos foto, donde se ve la pequeña. La primera imagen es de Tamara junto a Jamaica recién nacida en la sala de partos. La niña nació a las 4.29 de la madrugada.

La niña nació a las 4.29 Instagram @lgante_keloke

El artista contó que fue con sus amigos a la clínica donde nació Jamaica. “Acá me hicieron el aguante”, se escucha que dice en un video en el que se lo ve junto a varias personas que le desean felicidades.

Sucedió horas después de que L-Gante participara de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) legislativas de este domingo, cuando fue acompañado por una multitud que no dejaba de aclamarlo y pedirle fotos. El trapero votó en la escuela Perito Moreno de la localidad bonaerense de San Martín y compartió varios videos en donde se lo ve rodeado de cientos de personas. La gente ya estaba esperando en la calle cuando L-Gante se asomó por la ventanilla del auto a saludar. A su vez, aprovechó para hacer un video a modo selfie desde la altura.

L-Gante y Tamara

El fin de semana pasado, L-Gante fue invitado al programa Almorzando con Mirtha Legrand, y contó cómo fue la historia de amor junto a su novia, Tamara.

“Era compañera de escuela de un amigo mío, de mis buenos amigos del barrio. Y nada, a mí me gustaba ella y no me daba atención”, comenzó a contar el cantante, que continuó: “En un momento sí me dio un poco de atención y nos juntamos con ella y mi amigo, nos conocimos, todo y así fue. Después me empecé a juntar sin mi amigo”, aclaró en tono de broma.

L-Gante presentó a su novia: “Se puso colorada como un tomate”

El cantante detuvo su relato para señalar a su novia que estaba detrás de cámara. “Ahí está Tamara, colorada como un tomate”, dijo. “¿Y hace cuánto que están juntos?”, quiso saber Juana Viale. Pero en ese momento el cantante se confundió y prefirió hablarle a su novia. “¿Y hace cuánto será, Tamara?”, le preguntó y aclaró: “Fuimos y vinimos tantas veces que ya no tenemos aniversario, digamos”.

Entonces, Juana, para darle una mano con las cuentas, concluyó: “Todos los días es un aniversario, vamos a decirlo así”. Y L-Gante le respondió: “Todos los días es un día más”.

