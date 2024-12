L-Gante reveló con lujo de detalle cómo y cuándo fue su primer beso con Wanda Nara

En medio de su escandaloso divorcio con Mauro Icardi, Wanda Nara decidió apostar a su relación con Elián Valenzuela, conocido artísticamente como L-Gante, con quien oficializó su noviazgo a principios de noviembre. Desde aquel entonces, se especuló con que la mediática y el cantante habrían tenido algo más mientras ella estaba casada con el futbolista, duda que se despejó en las últimas horas, cuando el referente de la cumbia 420 habló y dijo que su primer beso había fue hace dos años, momento en el que ambos se encontraban con sus respectivas parejas.

El viernes pasado, las autoridades desalojaron a Mauro Icardi de la casa de Nordelta en la cual estaba instalado y que pertenece a Wanda Nara (Foto: Instagram @wanda_nara / @mauroicardi)

El joven de 24 años visitó el streaming de Martín Cirio y reveló con lujo de detalle la romántica escena que vivió con la conductora de Bake Off Famosos (Telefe). “Eran tres o cuatro de la mañana. Yo estaba con un amigo que me segundeaba porque ella estaba con su peluquero, Kennys, siempre charlando. Por teléfono me le intentaba conquistar, hablábamos de que nos queríamos ‘hacer percha’, pero después iba y no pasaba nada”, lanzó.

En ese sentido, mencionó que tardó varios encuentros en lograr besarla: “Era la décima vez que iba y no ocurría ni un abrazo, mientras que por teléfono parecía todo lo contrario. Entonces, un día se hizo muy tarde y le dije: ‘Che, no tengo ganas de manejar hasta mi casa, ¿está bien si nos quedamos con mi amigo? En un sillón, donde sea’. Ella me dijo que sí y que me armaba un lugar”. “La acompaño para ver dónde me puedo quedar a dormir y, de repente, se hace la bol*** y comenta: ‘Se apagó la luz’. Y yo pensé: ‘Ese es mi momento’. Y ahí nos dimos el primer beso”.

L-Gante junto a Martín Cirio (Foto: captura TV)

A la salida de la entrevista, el intérprete de “Malianteo 420″ fue abordado por la prensa y en diálogo con Cortá por lozano (Telefe) habló sobre su presente: “Todo bien, todo tranquilo. Recién me habían preguntado sobre unos estados que publiqué en Facebook, son altas y bajas que puedo tener cuando me pongo a pensar en la noche, pero mi vida transcurre normal”.

Y continuó: “Mi vida en el día a día es una película, es muy complicado todo. Las cosas que para uno pueden ser normales, para mí son un quilombo. Cambié mucho el afecto hacia algunas personas, mi círculo. Me convertí en alguien más desconfiado de todo porque hay gente que me persigue en lo judicial. Se hizo costumbre ir a lo judicial y la verdad es que yo no me puedo dormir pensando si es verdad lo que están diciendo en la tele o si me van a meter preso mañana, me está volviendo loco”.

Cuando lo indagaron sobre la preocupación que tendría Wanda de perder la tenencia de sus dos hijas con Icardi, a raíz de que el futbolista no estaría de acuerdo con que Francesca e Isabella tengan contacto con él, concluyó: “Me parece muy feo que se digan cosas así; por un lado, porque yo no estoy fumando más; y por el otro, porque si yo estuviera en el lugar de él, me sentiría deshonesto conmigo mismo. Es más fácil decir ´esta mujer no me da bola´ y no echarme la culpa a mí”.