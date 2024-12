En medio de su conflicto legal con Mauro Icardi, Wanda Nara sorprendió con un gesto hacia el padre del jugador

Desde que Wanda Nara se separó de Mauro Icardi arrancó una guerra judicial y mediática que parece no tener fin. Después de varias idas y vueltas en las que ambos se expusieron mutuamente en las redes, la modelo reveló los detalles de su divorcio y de la infidelidad del jugador en una extensa entrevista en el living de Susana Giménez. Sin embargo, 48 horas después de destrozar públicamente a su expareja, la mediática tuvo un inesperado gesto hacia su exsuegro, Juan Carlos Icardi.

A través de dos posteos en sus historias de Instagram, la conductora felicitó al padre del jugador del Galatasaray por su cumpleaños. En la primera foto que publicó se puede ver a Juan junto a Francesa, la hija mayor de Wanda y Mauro. “Feliz cumple para el abuelo más dulce, te queremos mucho”, escribió Nara para darle contexto a la imagen.

Francesa Icardi y su abuelo Juan

Como si todo esto fuera poco, segundos después, publicó otra postal en que se la ve a ella junto a Juan Carlos, a punto de abordar un avión. Aparentemente, Mauro también estaba en la foto, pero la empresaria de cosméticos lo cortó. Por la resolución de la imagen y el look rubio platinado de Wanda, también quedó en evidencia que fue tomada hace unos años. “El abuelo más bueno del mundo, gracias por todo lo que haces por mis hijos”, añadió.

Wanda Nara y Juan Carlos Icardi, antes de la separación

Apenas Wanda hizo el posteo, sus casi 17 millones de seguidores empezaron a cuestionarla en los comentarios. “Hace años que nos las ve”; “Ni debe ver a las nenas”; “Mil años tiene esa foto, qué fantasma” y “Qué raro, saludas al padre mientras destruís al hijo”, fueron algunos de los mensajes más repetidos entre los usuarios. A pesar de los ataques, Nara optó por no responder a ninguno, como ya es usual en ella ante estas situaciones.

¿Qué dijo Juan Carlos Icardi tras la separación de Wanda y Mauro?

Hace tan solo un par de semanas, el padre de Mauro Icardi se refirió a la separación de su hijo públicamente. En una entrevista con Intrusos (América TV), reveló que no se habla con el futbolista. “Estos días no tengo relación con él”, aseguró. Asimismo, confesó que, a pesar de que no estén en los mejores términos, estaba al pendiente de la dura lesión que sufrió el exjugador del Paris Saint Germain, de la que fue operado en Argentina este lunes. “Estoy preocupado por eso”, señaló.

Respecto a la relación con Wanda y sus nietas, que volvió a ponerse en tela de juicio hoy tras el posteo de la modelo, Juan Carlos aseguró que siempre está abierto a mantener la conexión familiar. “Las puertas de mi casa están abiertas para todos, para toda mi familia”, comentó. A pesar de sus intenciones, cuando le consultaron si veía regularmente a sus nietas, Isabella y Francesca, respondió: “Ahora no. Hace un tiempo…”. Por este motivo, todos quedaron sorprendidos ante el posteo de Nara, quien dio a entender que es un abuelo súper presente y ejemplar.

Aunque, en aquella oportunidad, los periodistas le preguntaron a Juan Carlos Icardi sobre la separación de Wanda y Mauro, optó por no dar demasiados detalles sobre su opinión al respecto. “Son cosas de grandes, de ellos”, lanzó para ponerle fin a la entrevista.