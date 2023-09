escuchar

El viernes 8 de septiembre, y luego de tres meses preso, Elian “L-Gante” Valenzuela recuperó la libertad tras ser acusado por los delitos de privación ilegítima de la libertad y tenencia de armas de fuego. Luego de dejar la Delegación Departamental de Investigaciones de Quilmes (DDI), se reencontró con su hija, Jamaica, fruto de su relación con Tamara Baéz. Durante sus días de prisión, se habló de un acercamiento entre la expareja y recientes imágenes juntos aumentan los rumores.

La vida de L-Gante es de gran interés debido a la popularidad que ganó por el éxito de su música. Y sus días en prisión causaron gran preocupación tanto por el bienestar del referente de la Cumbia 420 como por su futuro. Mientras atravesó cambios de abogados y pasó diversos reveses judiciales, tras tres meses, recuperó su libertad. Y hoy se muestra muy unido a todos aquellos que lo acompañaron durante sus días encarcelado, como son sus amigos y familia, incluyendo a Tamara Báez.

Tamara y L-Gante festejaron el cumpleaños de su hija (Foto Instagram)

L-Gante y Tamara comenzaron su relación amorosa cuando eran adolescentes y se convirtieron en padres en 2021 de Jamaica, en medio del boom mediático del cantante. Luego de diversas idas y vueltas, en 2022 anunciaron su separación, con polémicas y denuncias de por medio. A pesar de la distancia que se generó entre ellos, la dura situación judicial los unió y ella se mostró muy cercana a él durante en prisión, siendo un gran apoyo en la difícil situación.

Tanto es así que se habla de una reconciliación en puerta, algo que no fue confirmado por los protagonistas. Sin embargo, no dudan en mostrarse muy cercanos, y fue durante la celebración del cumpleaños número 2 de Jamaica, el pasado fin de semana, que fueron captados en situaciones cariñosas, lo que aumentan los rumores de cercanía.

Las redes sociales fueron el sitio donde se dieron a conocer algunos detalles de la gran celebración al aire libre, que tuvo como temática los personajes de Masha y el Oso, una serie animada para niños. Entre juegos, animaciones y bailes, Tamara y L-Gante se mostraron muy cercanos. Puntualmente, en un video compartido en Instagram, se los ve posando ante una cámara giratoria que toma imágenes en 360°, y es el cantante quien besa a la joven en la frente y luego se coloca muy cerca de su boca, aunque sin sellar el momento con un beso.

L-Gante y Tamara Báez más cerca que nunca

Ante este gesto, los presentes no dudan en alentar a la expareja con aplausos, y ellos al percatar que son observados, se distancian y sonríen, aunque no se alejan del todo. Luego, en la continuación del festejo, por la noche, también fueron vistos muy cerca, aunque lejos de confirmar un nuevo vínculo amoroso que los una.

L-Gante y Tamara Báez festejaron juntos el cumpleaños de su hija

Lo cierto es que luego de que el cantante recuperara la libertad, brindó una conferencia de prensa y fue consultado por su vínculo con la madre de su hija. “Con Tamara estamos en una etapa en la que lo más importante es que Jami vea a los padres juntos, quizás no como pareja. Cuando sea posible, quizás volveremos”, respondió y dejó en claro que no cierra la puerta de la reconciliación. Asimismo, tampoco se mostró alejado de formalizar y contraer matrimonio con la joven. “¿Por qué no? Nadie sabe el futuro”, determinó.