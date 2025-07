La aclaración de Gimena Accardi ante las versiones sobre una infidelidad detrás de su ruptura con Nico Vázquez

Tras la sorpresiva separación de Gimena Accardi y Nicolás Vázquez, y en medio de rumores sobre una supuesta infidelidad, la actriz desmintió que haya existido una tercera persona en el vínculo y pidió comprensión y respeto para afrontar el difícil momento. “No ensucien algo tan lindo con falsos rumores”, exigió a través de una publicación en redes sociales.

“Después de compartir 18 años la vida, acompañándonos en las buenas, en las malas y en todos esos momentos que nos marcaron para siempre, hoy sentimos que es tiempo de tomar caminos distintos. No fue una decisión fácil, porque hay mucho amor, respeto y una historia profunda que nos une. Vivimos momentos hermosos, atravesamos tormentas, crecimos juntos, reímos, lloramos y construimos un vinculo que siempre llevaremos en nuestro corazón”, escribió en una story de Instagram.

Accardi remarcó que ambos venían intentando que la relación prospere hace un tiempo, pero afirmó que “a veces lo más sano es soltar”. “Elegimos hoy transitar la vida por separado, pero el amor, aunque tome nuevas formas, sigue estando. Y el respeto mutuo será siempre el puente que nos una. Compartir esta noticia no es sencillo, porque duele. Pero creemos que es desde la honestidad y el cariño que también se honra lo vivido”, siguió.

El descargo de Gimena Accardi tras lo que dijo Yanina Latorre

A su vez, la actriz desmintió las versiones que circularon, las cuales aseguraban que hubo una infidelidad en su vínculos. “No ensucien algo tan lindo con falsos rumores; no hay terceros o terceras, es solo una separación de una pareja hermosa de 18 años. Nico siempre será mi alma gemela y el amor de mi vida. No busquen roña donde no la hay”, dijo, a la vez que pidió comprensión, respeto y amor. Además, expresó: “Hoy la decisión es esta, y es dolorosa, pero uno nunca sabe lo que nos depara el destino y tal vez sea un ‘hasta pronto’. Yo me sigo imaginando viejita a su lado, pero ahora, lo mejor es esto”.

De esta manera, la actriz de Casi Ángeles contradijo a la periodista Yanina Latorre, quien planteó en Sálvese Quien Pueda (América TV) que el motivo de la separación fue que hubo una tercera persona involucrada en su vínculo. “Hay una tercera persona, no te voy a decir si es tercero o tercera. A mí la semana pasada me llegó el dato de que uno de los dos se habría enamorado perdidamente de una persona. No voy a decir más. Yo conozco gente muy cercana al entorno de ellos, lo chequeo. A mí me dicen que están separados. El viernes pregunté y el martes lo blanquean, ¿no les parece raro?. Me dieron el nombre de una persona que no voy a decir porque también está en pareja”, había señalado.

Nicolás Vázquez Y Mercedes Oviedo bailando en un boliche

Además de las declaraciones de Latorre, la versión sobre una infidelidad surgió a raíz de la publicación de un video en el que se vio a Vázquez muy cerca de Mercedes Oviedo, actriz y compañera de elenco de la obra Rocky.