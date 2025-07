Una participante de La Voz 2025 tuvo que pedirle ayuda a su abuela para elegir equipo

Desde su estreno en la pantalla de Telefe, La Voz 2025 logró conquistar a la audiencia gracias al talento de los distintos participantes y las historias de vida que cada uno comparte; y Avril Areste no fue la excepción. La joven de Ciudad Evita deslumbró con su performance a Lali, Luck Ra, Ale, Juliana y La Sole. Se lució al cantar “Querida yo”, de Yami Safdie, y logró que todos apretaran el botón rojo y giraran sus sillas. Sin embargo, al momento de elegir con qué team se quedaba, le pidió ayuda a su abuela Diana, que estaba sentada como espectadora en el público.

"Abuela, la, la la", así alentó el jurado de La Voz a un familiar de una participante

Al terminar su performance, la joven contó que su abuela fue fundamental en su camino como cantante y agregó: “Me crio con Whitney Houston, con Mariah Carey”. Aquel recorrido fue muy bueno, ya que recibió muy buen feedback de todos los coaches, pero en especial de Soledad Pastorutti, que fue la primera en presionar el botón rojo.

La cantante la elogió por su tono y timbre de voz: “Vos decís esto de tu abuela y trajiste en tu voz toda tu familia, toda tu historia. Eso es maravilloso porque este programa es de empatía, familia y música. Vos hiciste todo eso en tu performance”.

“Abuela dígale que se venga con los Miranda”, dijo Ale en ese momento, para competir con sus compañeros. “Yo quiero una abuela aparte, por favor”, comentó Lali. “Abuela, ¿querés venir? ¡Que venga la abuela!“, pidió Luck Ra. Así fue que, ante las dudas de Avril sobre por qué equipo jugársela y por pedido de jurado, Diana bajó de la tribuna. En medio de aplausos y risas, la señora saludó a los coaches y ayudó a su nieta a tomar la gran decisión.

La alegría de Luck Ra al enterarse que fue elegido por Avril y Diana (Foto: Prensa Telefe) Adrian Diaz Bernini

Antes de anunciarlo, ambas empezaron a charlar en voz baja, mientras el público gritaba distintos nombres y pedía por los diferentes teams. Incluso, la madre de la participante exclamó: “¡lLa Sole, hija!”. No obstante, nadie pidió por Luck Ra. El cantante notó la situación y bromeó con su falta de apoyo: “¡Alguien que le grite mi nombre!”.

“Creo que ya tengo una decisión... Luck Ra”, gritó la participante. Rápidamente, el intérprete de “Hola perdida” corrió hacia ellas y, primero, abrazó a Diana y, luego, a Avril. “Pensé que no me ibas a elegir, me sorprendiste”, le dijo. Finalmente, la abuela reveló que era cordobesa, al igual que él. Al enterarse, los tres se rieron a carcajadas.