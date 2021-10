El desopilante cartel de una carnicería que se burló de Mauro Icardi y se volvió viral

La separación de Wanda Nara y Mauro Icardi sigue dando de qué hablar. Mientras los protagonistas realizan sus descargos públicos, las redes se hacen eco del escándalo.

En medio de una ola de memes e ingeniosas imágenes, una carnicería encontró una vuelta de tuerca y armó un cartel que se viralizó al instante.

La idea de la carnicería que enloqueció a las redes Twitter

Escrito con tiza en la entrada del local, hay un pequeño pizarrón que anuncia: “Asado más tierno que Icardi recién perdonado”. Un usuario de Twitter registró el insólito mensaje y, en apenas unas horas, más de 6300 Me Gusta y cerca de 600 retuits.

La China Suárez culpó a Mauro Icardi y Wanda Nara la fulminó

Pasaron cuatro días del escándalo que se desató con un posteo de Wanda Nara donde hablaba de una tercera en discordia en su pareja con Mauro Icardi. Si bien la mediática no dio nombres, con sus indicios y lo que se habló en los medios, se comenzó a especular con que la persona en cuestión era Eugenia ‘la China’ Suárez. Si bien la actriz hizo escuetas referencias al tema, ahora decidió

“Escribo esta carta para bajar el ruido externo de mentiras, maltratos y miradas inclinadas en la construcción de historias manipuladas para, una vez más, ser el chivo expiatorio de la violencia mediática”, expresó la actriz desde sus historias de Instagram.

En un extenso descargo, Suárez sostuvo: “Lo que está sucediendo hoy tiene detrás una historia mucho más grande y profunda, de la que seguramente muchas mujeres van a sentirse identificadas. Me ha tocado relacionarme con hombres a los que les he creído siempre su palabra, que estaban separados, separándose o que no había conflictos”.

A menos de una hora de las publicaciones de la ex de Benjamín Vicuña, Wanda Nara decidió contestarle en sus propias historias. La empresaria puso un freno a las fotos y videos que venía compartiendo de sus hijos para pararse firme en su postura. “De mi familia me encargo yo”, respondiendo de forma directa a los dichos de la China que dijo que ella pagaba el precio de mantener “la imagen de familia feliz”.

Para coronar el mensaje, Nara escribió: “De las pu... la vida misma”.