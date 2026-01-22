El desafío de la muerte: cuándo y a qué hora transmite Netflix el ascenso sin soga de Alex Honnold a un edificio de 101 pisos

“Sin cuerdas. Sin equipo. Solo Alex Honnold escalando en vivo uno de los edificios más altos del mundo: Taipei 101″. La presentación de Netflix sobre la travesía que encarará Alex Honnold resulta por demás atractiva para los televidentes. La cita está programada para este viernes 23 de enero a las 22h (horario argentina).

La promoción de Netflix Argentina sobre el ascenso de Alex Honnold

Según detalló Netflix, Skyscraper Live será uno de los eventos del año al ser emitido en directo a escala global. Sin ningún tipo de protección, el escalador estadounidense protagonizará el ascenso al Taipei 101, un rascacielos ubicado en Taiwán, el cual está compuesto por 508 metros y 101 pisos.

Alex Honnold se encuentra en Taiwán, a la espera de realizar una escalada que promete ser histórica

Para Honnold, de 40 años, este desafío será uno de los tantos que atravesó en su vida, donde la concentración y la destreza se combinan en un reto donde un paso en falso puede ser fatal. Anteriormente, el estadounidense protagonizó hazañas como escalar —también sin protección— El Capitán en Yosemite, lo que fue documentado bajo el nombre de Free solo, un documental que ganó un Premio Oscar.

Alex Honnold llegó a Taiwán y firmó autógrafos

Otros de sus récords fueron la Triple Corona de Yosemite —una travesía que duró 18 horas— y el récord mundial en el Muro de Salathé, donde sí precisó de una cuerda para escalar durante medio día.

El rascacielos del Taipei 101 que escalará Alex Honnold

Con un entrenamiento intensivo y constante, Honnold, en su cuenta de X, confirmó que ya está en Taiwán a la espera de un momento histórico tanto para él como para Netflix, que seguirá en vivo la escalada.

El desafío de Alex Honnold de escalar un edificio de 101 pisos en Taiwán

“Día de descanso, paseo bajo la lluvia. Vistas muy pintorescas de Taipéi, aunque un poco lluvioso ahora mismo. Estoy superando el jet lag y me siento muy bien”, relató el deportista en su perfil público para poner en tema a sus seguidores de cómo son los preparativos para la actividad del viernes.

El rascacielo Taipei 101, de 508 metros, fue el edificio más alto del mundo entre 2004 y 2010. Shutterstock.com

Casado con Sanni McCandless, el escalador tiene dos hijas llamadas June y Alice, quienes van tomando dimensión de la profesión de su padre y de los riesgos que asume a la hora de aceptar un desafío de tal envergadura.

Netflix conoció la intimidad de Alex Honnold

“Solo quiero que mis hijos me vean entrenando para las metas que tengo, para que vean que se requiere de mucho esfuerzo y mucho trabajo”, explicó Honnold en un video donde abre las puertas de su casa y deja entrever cómo es su día a día y su relación con la familia. “Confío en él y confío en su proceso de toma de decisiones", relató McCandless sobre los riesgos a los que se expone su esposo.

Por otra parte, la producción de Netflix contará con la presencia de James Smith, miembro de la productora Plimsoll Productions, quien estará en contacto permanente con Honnold para saber cómo está y si precisa de un rescate de emergencia en pleno ascenso.

Las primeras pruebas de Alex Honnold

Con operadores en lugares estratégicos del edificio y cámaras en todo el perímetro para documentar la subida, Netflix se aventura a una producción que dará qué hablar durante toda la jornada del día viernes y tendrá como protagonista a un hombre que sabe lo que es hacer historia y romper récords.