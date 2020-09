La modelo contó una situación accidentada que vivió en un hotel de París cuando quiso hacerle una sorpresa a su pareja

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 15 de septiembre de 2020 • 09:59

En la mesa de Polémica en el bar de este lunes, Mariano Iúdica, Luciana Salazar, Rocío Oliva, Horacio Cabak, Gastón Recondo y Adrián Cormillot hablaron sobre los cambios en el deseo sexual en las parejas durante la cuarentena. La confesión íntima de Guillermo Andino en el noticiero Informados de todo, en la que contó que su libido aumentó durante el aislamientos social, disparó diversas anécdotas en el programa.

El conductor contó que, en unos de los primeros viajes con su pareja, "compró unos disfraces" pero su esposa no se entusiasmó. "Tenía un disfraz de Chippendale", reveló Iúdica, haciendo referencia al grupo de strippers. Salazar pidió que le describieran el atuendo. "Son bailarines eróticos", explicó Cabak. "Los bailarines que tienen esos puños", amplió el conductor, y agregó que su esposa se le "reía en la cara".

Luego, Salazar hizo una confesión inesperada: "Yo tuve una situación heavy con un disfraz". A continuación, empezó a narrar una experiencia que vivió en el extranjero: "Estaba en un hotel importante, me quedé vestida de mucama afuera y pasaba la gente, le quise hacer un chiste a mi pareja, era mi cumpleaños, en la habitación de un hotel muy chic de París, el que iba Lady Di", recordó.

El estudio se quedó en silencio escuchando a la modelo. "Se me ocurrió hacerle un chiste, cerré la puerta y me olvidé que había cerrado la puerta de él para que no me vea desde el otro cuarto. Empecé a tocar, él no me escuchaba, yo estaba afuera con el plumero, vestida de mucamita, encima se escuchaba que subía el ascensor", prosiguió.

El conductor de Polémica en el bar recordó que compró disfraces eróticos, pero que a su pareja no la convencieron Crédito: América TV

Entonces, Cabak le consultó por el estilo del disfraz. "Era llamativo", detalló, y continuó con su historia. "Le gritaba housekeeping, estaba transpirando, ya no la estaba pasando bien, empecé a patearle la puerta, pero de repente escuché que se abría la puerta detrás mío. Yo estaba temblando, una chica me preguntó: '¿Estás bien?'. Le dije: 'Le estoy haciendo un chiste a mi novio'. Hasta ahí todo bien. Entonces vino el novio, se asomó para ver qué estaba pasando".

Iúdica la interrumpió, en clave humorística: "Le dijo a la jermu: '¡Estos son regalos!'". La modelo continuó: "Le tuve que explicar. Ya estaba roja, transpirada, hasta que en un momento mi pareja tanto que le grité se dio cuenta y vino a abrir la puerta. Entré malhumorada, él se mataba de risa, después terminó muy bien".

Finalmente, Recondo, que unos minutos antes se había mostrado en contra de los disfraces ya que "te hacen sentir que estás con otra persona", trató darle un cierre al tema: "Viste que no había que disfrazarse", sentenció.