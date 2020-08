"No tengo trabajo ni ahorros": la angustia de Mirta Wons en medio de la pandemia

La actriz está atravesando una dura situación económica: "Es muy difícil anímicamente" Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 28 de agosto de 2020 • 16:56

Mirta Wons está atravesando un duro momento a causa de la pandemia provocada por el coronavirus. La actriz reveló que con la parálisis de las actividades tiene serias dificultades económicas y que debió pedir dinero prestado para poder vivir.

Wons brindó una entrevista para la revista Pronto, en la que dio algunos detalles sobre su situación personal, afectada por el confinamiento. Aunque la actriz reconoció que trata de pensar de forma positiva, también dijo que siente una fuerte angustia por el futuro de la industria del espectáculo.

"Al principio, como a todos, nos arrasó. Te preguntás hasta dónde me pasa a mí, hasta dónde le pasa al otro o hasta dónde me pasa porque soy actriz y no tengo trabajo", confesó, preocupada por su porvenir laboral y el del resto de los actores.

Además, la actriz de Floricienta habló sobre los efectos emocionales que genera el contexto y expresó que es "el monumento al llanto". "Teatro el año pasado no hice. Doy gracias todos los días a Dios primero porque tengo salud, al igual que mi familia y mis amigos. Es muy difícil anímicamente sostenerlo y hay días malos y días buenos", continuó, claramente afligida.

"No tengo ahorros y no quiero hablar mucho de eso porque me pongo a llorar. He vivido de prestado y esa es la verdad. Tengo que devolver en algún momento. Es la realidad, como le pasa a muchos. Lo que tenía de ahorros, en un mes se fue porque yo venía sin trabajar", dijo.

Por otro lado, manifestó su enojo hacia aquellas personas que hablan de "reinventarse" en medio de la pandemia. "Me revienta porque te podés reinventar hasta un cierto punto. Cuesta mucho. Tenemos la necesidad de actuar. No es que me gusta la camarita. Necesito actuar", sostuvo.

No obstante, aclaró que la situación laboral de los actores era difícil incluso antes de la pandemia. "Nuestro laburo es muy discontinuo y los actores que están en la televisión son dos. El resto estamos en la lona. Es un trabajo muy discontinuo, entonces cuando pegás un laburo estás pagando deudas o te quedaste atrasado", explicó.

A pesar de todo, Wons remarcó que siempre cumplió con el aislamiento. "Vivo sola y de veras respeté y respeto la cuarentena. No me junté y me está sonando muy raro esto de no juntarme. Veo a mis amigos por videollamada", concluyó.