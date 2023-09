escuchar

Cada vez falta menos para que en Los 8 escalones de los 3 millones (eltrece) se juegue la final por el departamento a estrenar. A lo largo de las últimas emisiones, varias personas lograron quedarse con la llave, la cual significa que regresarán el 2 de octubre para intentar convertirse en dueños de la vivienda. El miércoles, un nuevo grupo puso su conocimiento en juego y entre ellos se destacó Adriana Martínez, de Avellaneda, que tiene una llamativa profesión y dejó perplejo a Guido Kaczka cuando reveló con quiénes vive.

La mujer de 64 años asistió al programa con un objeto que representaba a su mascota real. “Es un amigurumi de mi perrito que tiene 18 años, que es el dueño de la empresa que yo tengo, donde hacemos repostería canina y felina”, indicó.

“No entiendo”, comentó desconcertado Guido Kaczka y ella le explicó que el peluche representaba a su perro Angelito, al cual no pudo llevar al estudio por su edad.

Adriana es repostera felina y canina y fue a Los 8 escalones con un amigurumi que representaba a Angelito, su perro de 18 años (Foto: Captura elterece)

Pero, la repostera canina y felina no solo vive junto a sus perros, sino que también tiene un benteveo que “mira la tele”. Adriana contó que lo encontró cuando era chiquito y lo crio. En invierno, cuando entra el jaulón a la casa y como el pájaro se aburre, encontró un divertimento. “Es la única ave que no pude devolver a la naturaleza porque tiene un problema en el ala. Le hice muchas pruebas de vuelo y él no puede”, precisó.

“¿No me digas que se prende la tele?”, preguntó sorprendido el conductor, a lo que la mujer aseguró que es ella quien tiene el control, pero el ave se lo pide.

“¿Te pide?”, comentó perplejo Guido. Adriana le explicó que le pregunta si quiere ver la televisión y él le responde con un sonido. Incluso aseguró que tenía un video para demostrarlo.

La participante de Los 8 escalones contó que tiene un ave que mira la tele

Adriana llegó al anteúltimo escalón, donde tenía que medirse con Gustavo que iba por los $9.000.000 y el día anterior se mostró convencido de que los iba a ganar. La mujer le deseó suerte y Guido Kaczka interpretó su postura como una rendición. “Ese es el otro problema de aceptar muy rápido la pérdida; uno piensa que nada es para uno, ya dice ‘bueno, total lo pierdo’. No Adriana, ¡tenés posibilidades!”, insistió firme y ella aseguró que coincidía con su visión.

La mujer llegó a la final por los $3.000.000. “¡Pero, ¿que te dije? que no te entregues!”, celebró Kaczka. “Es que no me entregaba, es el destino. Lo que está destinado para vos siempre va a ser”, argumentó la mujer.

Carmen Barbieri en tanto la felicitó y también le dio la razón al conductor, mientras la participante insistía en que las cosas estaban destinadas a ser así: “Uno es artífice un poco, pero lo que es para vos es para vos”.

Adriana llegó a la final de Los 8 escalones

El presentador la escuchó atento, pero no coincidió del todo con su visión. “Está bien, pero prefiero pensar que uno puede hacer algo”, expresó. “Para mí a esa filosofía te la dan los años”, acotó Gloria Carrá, la jurado invitada. Una vez finalizado el extenso debate, el juego se reanudó y Adriana y Juan Pablo, que ganó la llave, compitieron por el dinero. Si bien estuvieron bastante parejos, el hombre que trabaja en una inmobiliaria se impuso y ganó los $3.000.000.

“Juan Pablo, ¡todo, todo, todo! Llave y millones. ¡Impecable el juego!”, lo felicitó Guido Kaczka y advirtió: “No te puede comprar nada Adriana, porque no tiene los millones”. De esta manera, no hubo ninguna negociación y el hombre competirá por el departamento y, además, regresará por los $6.000.000.