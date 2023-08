escuchar

Mucho de lo que sucede en la vida de María Eugenia “La China” Suárez es mostrado a través de sus redes sociales. Es la propia actriz la que comparte con sus seguidores sus novedades, tanto laborales como personales, aunque también sabe preservar cuestiones personales ante sus seguidores. Sin embargo, fue en las últimas horas que decidió mostrar el accidente que sufrió en una de las manos.

La popularidad de La China Suárez es acorde a la extensa carrera que tiene en el mundo del espectáculo, ya que comenzó su carrera actoral cuando era pequeña. Conforme el paso del tiempo y los proyecto de alto alcance que protagonizó -como Casi Ángeles (Telefe)- llegó a ser una figura reconocida en la industria del entretenimiento. Y es a través de sus perfiles en redes sociales donde ella misma da información de primera mano.

La China Suárez mostró la herida que sufrió (Foto Instagram @sangrejaponesa)

En este contexto, la joven de 31 años alertó en las últimas horas a sus seguidores al publicar una imagen sin hacer aclaraciones, donde mostró una herida que tiene en una de sus uñas. Si bien la storie compartida podría dar a pensar que la actriz quiso exhibir un nuevo nails art con un clásico diseño, con una mirada detallada se puede observar una mancha roja en el centro de la uña -que se extiende hasta la cutícula- surgida a partir de un notorio corte, que habría sido el inicio de la herida.

La China Suárez mostró la lastimadura que sufrió en su uña (Foto Instagram @sangrejaponesa)

Respecto a la herida mostrada, la ex Casi Ángeles aún no dio detalles acerca de cómo ocurrieron los hechos que la llevaron a eso. Sin embargo, no se descarta que lo relate debido a que ante la curiosidad de sus seguidores suele responder rápidamente.

El otro “accidente” que sufrió la China Suárez en una fiesta

En la última transmisión en vivo que realizó La China Suárez a través de sus redes sociales decidió revelar el engorroso momento que vivió el último fin de semana, al asistir a la popular fiesta Bresh. Para la ocasión, eligió un llamativo y canchero look, en el que combinó una remera blanca con una ajustada calza de látex que combinó perfectamente con guantes negros.

“Yo quería estrenar una calza que me compré en un viaje y que fue alta inversión porque la quería hacía un montón y es de una marca muy cara”, contó la actriz ante sus miles de seguidores. Acto seguido, reveló que fue una ardua tarea colocarse esta prenda debido a que se trata de un material difícil, ya que no cuenta con una elasticidad adecuada, por lo que procedió a usar la fuerza para cumplir con el objetivo.

El inesperado accidente de la China Suárez tras gastar un dineral en una prenda Instagram: @sangrejaponesa

Siguiendo su relato, indicó que una vez que estuvo lista con su look supo que no podía volver a quitarse la calza hasta llegar a su hogar. Pero eso no sucedió, ya que la situación terminó de la peor manera: “Fui al baño y cuando me la subí escuché un ruido raro, pero dije ‘debe ser el látex’”. La costosa prenda quedó con un gran tajo en la parte trasera. “La bolsa de residuos más cara de la historia”, sentenció con furia al remarcar en diversas ocasiones que pagó una gran suma al pagar por esa calza.